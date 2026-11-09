Туристический сбор принес бюджету Ижевска 12 млн рублей
За девять месяцев поступления составили 52% годового плана
За первые девять месяцев 2026 года бюджет Ижевска получил 12 млн руб. от туристического сбора. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития города на 2027–2029 годы, утвержденном постановлением администрации Ижевска.
Согласно приведенной в документе таблице доходов, фактические поступления составили 12,01 млн руб. при годовом плане в 23 млн руб. Таким образом, за девять месяцев бюджет получил 52,22% от запланированной на весь 2026 год суммы. В структуре общих доходов города поступления от туристического налога занимают 0,06%.
Всего за первые девять месяцев 2026 года доходы городского бюджета составили 21,37 млрд руб., увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственные доходы Ижевска достигли 7,97 млрд руб. — на 9,1% больше, чем годом ранее.
Туристический налог в Ижевске ввели с 1 января 2026 года решением городской думы от 20 ноября 2025 года. Поступления от него планировалось направлять на развитие городской инфраструктуры, благоустройство и создание новых туристических маршрутов. По расчетам, налог должен приносить городскому бюджету около 34,5 млн руб. в год.