Туристический сбор принес бюджету Ижевска 12 млн рублей

Согласно приведенной в документе таблице доходов, фактические поступления составили 12,01 млн руб. при годовом плане в 23 млн руб. Таким образом, за девять месяцев бюджет получил 52,22% от запланированной на весь 2026 год суммы. В структуре общих доходов города поступления от туристического налога занимают 0,06%.