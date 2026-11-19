Сам инцидент произошел в аэропорту Волгограда 8 ноября. Фигурант находился на борту Airbus A320 компании «Аэрофлот», готовящегося вылететь в аэропорт Шереметьево. По информации V1.RU, пассажиры рассказали, что самолет уже пошел на взлет, но резко свернул и остановился на дальней стоянке. «Стюардесса нам сказала, что он ей сообщил о заминировании самолета. Нас всех высадили из самолета и вернули обратно в терминал», — рассказал изданию один из находившихся на борту.