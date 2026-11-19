Суд арестовал дебошира, угрожавшего захватить самолет в аэропорту Волгограда
Подозреваемого отправили в СИЗО
Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения местному жителю, угрожавшему захватить самолет в аэропорту Гумрак. Мужчину отправили в следственный изолятор, сообщили в Западном МСУТ СКР.
Ранее в отношении 42-летнего пассажира рейса Волгоград — Москва, устроившего дебош, возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Следствие полагает, что мужчина несколько раз заявил о том, что собирается захватить воздушное судно.
Сам инцидент произошел в аэропорту Волгограда 8 ноября. Фигурант находился на борту Airbus A320 компании «Аэрофлот», готовящегося вылететь в аэропорт Шереметьево. По информации V1.RU, пассажиры рассказали, что самолет уже пошел на взлет, но резко свернул и остановился на дальней стоянке. «Стюардесса нам сказала, что он ей сообщил о заминировании самолета. Нас всех высадили из самолета и вернули обратно в терминал», — рассказал изданию один из находившихся на борту.
В МВД России заявили, что авиадебошир был пьян. Прибывшие в самолет полицейские доставили мужчину в отдел для разбирательства, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. На него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и арестовали на шесть суток.
Самолет обследовали кинологи. Представляющие опасность предметы обнаружены не были. Всего на борту находились около 150 пассажиров.