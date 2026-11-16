За угрозу захвата самолета в Волгограде возбуждено уголовное дело
В преступлении подозревают ранее судимого москвича
В отношении 42-летнего жителя Московской области возбудили уголовное дело после его угрозы захватить самолет, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР. Инцидент произошел в аэропорту Волгограда.
Фигурант находился на борту Airbus A320 компании «Аэрофлот», готовящегося вылететь по маршруту Волгоград — Москва (Шереметьево). Следствие полагает, что мужчина несколько раз заявил о том, что собирается захватить воздушное судно. Следственные органы инкриминируют ему заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ).
В МВД России заявили, что авиадебошир был пьян. Прибывшие на борт полицейские доставили его в отдел для разбирательства, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и арестовали на шесть суток.
Самолет обследовали кинологи. Представляющие опасность предметы обнаружены не были. На борту находились около 150 пассажиров.
Ранее сообщалось, что фигуранта зовут Алексей А., и он — уроженец Казахстана. Мужчина имеет судимость за кражу и угрозу убийством.