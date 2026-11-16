За угрозу захвата самолета в Волгограде возбуждено уголовное дело

В МВД России заявили, что авиадебошир был пьян. Прибывшие на борт полицейские доставили его в отдел для разбирательства, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и арестовали на шесть суток.