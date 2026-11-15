Вылет в Москву 150 пассажиров задержали в Волгограде из-за угрозы теракта
Уроженец Казахстана заявил о намерении захватить самолет
Авиарейс из Волгограда в Москву задержали из-за террористической угрозы. Подробности сообщил телеканал «Рен-ТВ».
Вылет самолета с 150 пассажирами задержали накануне вечером. ЧП случилось на Airbus A320 компании «Аэрофлот». Журналисты рассказали, что находившийся на борту 42-летний уроженец Казахстана Алексей А. заявил о намерении захватить самолет.
По данным канала, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержала полиция, после чего силовики проверили борт на наличие взрывчатки или других опасных веществ и разрешили самолету вылететь. Правоохранители выяснили, что Алексей А. ранее судим за кражу и угрозу убийством.