МВД предложило сделать платным доступ банков к данным граждан

МВД предложило ввести плату за предоставление коммерческим организациям информации о гражданах из полицейских баз данных. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

Платно планируется предоставлять сведения о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. Плату предлагается брать, в частности, с банков, операторов связи и организаций, подтверждающих данные абонентов.

Ожидается, что поступления в федеральный бюджет составят около 119,6 млрд руб. в год. Средства направят на финансирование органов внутренних дел. Обмен данными будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключено более 500 организаций. Документ предполагает вступление в силу с 1 сентября 2026 года сроком на шесть лет.