Число вакансий в транспортном машиностроении Петербурга выросло в 2,5 раза
В Петербурге в сфере транспортного машиностроения за январь–октябрь 2026 года число вакансий выросло в 2,5 раза (+155%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит «Авито Работа», на них обратил внимание «Деловой Петербург».
Аналитики связывают рост с расширением и обновлением производств, где особенно нужны специалисты по работе с оборудованием и технической документацией. Среднее зарплатное предложение в отрасли составило 103 307 рублей в месяц — на 19% больше год к году.
Активность соискателей тоже растет: за тот же период интерес кандидатов вырос на 73%. Заметнее всего — у слесарей-электриков: этой позицией интересовались в 2,5 раза чаще. Также вырос интерес к слесарям механосборочных работ и слесарям-инструментальщикам (+86%).