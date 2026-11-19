Беглов выдал 10 премий для педагогов Петербурга
Петербургский губернатор Александр Беглов наградил лучших работников образования и культуры города. Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» получили 100 учителей. Для 10 руководителей образовательных организаций подготовили премии городского правительства.
«Наша главная задача — формирование будущего, воспитание подрастающего поколения. Сегодня мы благодарим людей, которым петербургские семьи доверяют самое дорогое — своих детей»,— обратился к педагогам губернатор.
Среди награжденных — воспитатель детского сада № 30 Марина Морева, ставшая призером конкурса «Воспитатель года России». Она предложила создать родительские школы, и эта инициатива нашла поддержку у президента РФ Владимира Путина.
В числе обладателей премии и воспитатель Юлия Минакова — победитель конкурса «Моя страна — моя Россия».
Сегодня в Петербурге работают более 35 тысяч учителей. В этом году к ним присоединились 850 молодых педагогов. Они обучают более 590 тысяч школьников. За годы знаком «За гуманизацию школы» награждены более 3 тысяч человек.