Инвестор логокомплекса в Омске получил статус резидента ОЭЗ «Авангард»
Компания «Мегалайт» (входит в ГК «Лидер-Продукт») получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омской области. Организация намерена построить на этой территории складской логистический комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 520 млн руб., сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.
Площадь объекта составит более 6,3 тыс. кв. м. О планах строительства логистического комплекса стало известно в декабре 2024 года, когда инвестиционный комитет региона одобрил этот проект.
На тот момент объем инвестиций в строительство оценивался в 470 млн руб. Реализация ожидалась с 2025-го по 2028 год. Заявленная площадь логистического комплекса тогда составляла 5,7 тыс. кв. м. В сентябре 2026 года департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал «Мегалайту» разрешение на возведение склада.
В горадминистрации сообщали, что объект будет представлять собой одноэтажное здание со складскими помещениями разного температурного режима, а также встроенно-пристроенными помещениями административно-бытового назначения.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Мегалайт» зарегистрировано в сентябре 2016 года в Омске. Основным видом деятельности компании является складирование и хранение. Учредителями организации являются Алексей Гранкин (50%) и Станислав Новичков (50%), который также является генеральным директором компании. На данный момент в состав резидентов ОЭЗ «Авангард» входят 12 компаний.