На тот момент объем инвестиций в строительство оценивался в 470 млн руб. Реализация ожидалась с 2025-го по 2028 год. Заявленная площадь логистического комплекса тогда составляла 5,7 тыс. кв. м. В сентябре 2026 года департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал «Мегалайту» разрешение на возведение склада.