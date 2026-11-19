Власти Севастополя ограничили продажу бензина на заправках
Ограничения на продажу топлива начали действовать с 00:00 19 ноября на фоне очередей и массовой покупки топлива. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
На автозаправочных станциях «Атан» и «ТЭС» ввели лимит: за одну заправку автомобиль можно заправить до полного бака, а дополнительно приобрести не более 20 л бензина в канистры.
По словам главы региона, несмотря на предыдущие предупреждения, некоторые водители продолжают закупать топливо в больших объемах — по 200–300, а иногда и по 500 л за раз. Это приводит к образованию очередей и затрудняет заправку автомобилей для других жителей. Глава Севастополя отметил, что ограничения должны обеспечить доступ к бензину для всех автомобилистов.