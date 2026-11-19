Динамика продаж совпала с заболеваемостью: пик пришелся на 5–11 октября (более 25,9 тысячи случаев), затем пошел спад до 15,2 тысячи к 8 ноября, а с 9 по 15 ноября показатель вновь вырос — до более чем 19 тысяч. Все это на фоне аномально теплой осени: до конца октября температура ни разу не опускалась ниже нуля.