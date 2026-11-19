Продажи средств от простуды в Петербурге просели на 6,4%
Продажи лекарств от простуды в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2026 года упали на 6,4% — до 2,1 млн упаковок, сообщил РБК Петербург со ссылкой на подсчеты DSM Group. В деньгах сегмент при этом вырос на 2,8%, а продажи противовирусных средств сократились почти на 6%. По стране падение глубже: 8,7% и 11,6% соответственно.
Лидером по выручке стал «Терафлю» (38,6%), далее — «Анвимакс» (13,3%) и «Антигриппин» (12,1%). Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет рост в деньгах инфляцией и выбором более дорогих препаратов, а снижение числа упаковок — теплой весной и осенью, из-за которых заболеваемость оставалась невысокой.
«Ситуация еще может измениться в декабре»,— прогнозирует господин Шуляк.
Динамика продаж совпала с заболеваемостью: пик пришелся на 5–11 октября (более 25,9 тысячи случаев), затем пошел спад до 15,2 тысячи к 8 ноября, а с 9 по 15 ноября показатель вновь вырос — до более чем 19 тысяч. Все это на фоне аномально теплой осени: до конца октября температура ни разу не опускалась ниже нуля.