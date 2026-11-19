Циклон усилит ветер в Петербурге и принесет снег с дождем
В Санкт-Петербурге в четверг, 19 ноября, будет пасмурно. Вечером обещают слабый снег с дождем.
Температура воздуха днем, как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не превысит +2 градуса. Ночью будет на один градус холоднее.
Ветер усилится до 7 м/с. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Больше всего осадков в этот день — 16 мм — выпало в 1991 году. В прошлом, 2025 году, 19 ноября температурный минимум составил -5,1 градуса. Максимальная температура достигла -0,5 градуса. В городе на Неве шел снег. Высота снежного покрова составила 5 см.