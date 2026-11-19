Больше всего осадков в этот день — 16 мм — выпало в 1991 году. В прошлом, 2025 году, 19 ноября температурный минимум составил -5,1 градуса. Максимальная температура достигла -0,5 градуса. В городе на Неве шел снег. Высота снежного покрова составила 5 см.