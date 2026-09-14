Трамп: ИИ принесет больше пользы, чем вреда
Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект принесет больше пользы, чем вреда. Он также сказал, что опасается уступить превосходство Соединенных Штатов Китаю в сфере ИИ.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
По мнению господина Трампа, США необходимо сохранить текущее лидерство в глобальной технологической гонке, поскольку «тот, кто победит в сфере ИИ, победит во всем».
«Мы можем установить ограничения… но я считаю, что есть много негативных сил, которые поднимают этот вопрос, хотя... не должны этого делать, и они придумывают то, чего не произойдет»,— сказал американский президент, выступая перед журналистами во время поездки в Ирландию (цитата по Associated Press).
Ранее руководители ведущих ИИ-разработчиков, включая главу Anthropic Дарио Амодеи, Сэма Альтмана из OpenAI и Илона Маска, призвали замедлить разработки ради внедрения мер безопасности. По словам представителей Anthropic, есть опасения, что через 6-12 месяцев ИИ-боты смогут «захватить весь интернет».
Практически такая позиция означает разделение подходов: внутри США предполагается сохранять низкий уровень регулирования ИИ и отменять правила, ограничивавшие строительство дата-центров и фабрик, а контроль усиливать прежде всего за экспортом технологий и чипов для ИИ. Тем самым развитие внутри страны ускоряется, а доступ конкурента к наиболее важным ресурсам остается ограниченным.
Ограничения могут применяться и к распространению отдельных моделей: в мае 2026 года Anthropic предоставила доступ к модели Mythos, способной за секунды находить уязвимости нулевого дня, только ограниченному пулу из 40 американских госструктур и частных компаний, а OpenAI обещала поступить так же с ChatGPT 5.4 Cyber. Власти США поддерживают такие меры, что позволяет отделять наиболее чувствительные технологии от более широкого развития отрасли.
Согласовать этот подход с Китаем сложно из-за разных приоритетов. На консультациях в Женеве в мае 2024 года США хотели обсуждать риски применения ИИ, тогда как КНР добивалась отмены американских ограничений на поставки чипов. По оценке эксперта Анны Сытник, возможные договоренности, вероятно, будут мягкими, а их соблюдаемость — ограниченной.