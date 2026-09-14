Трамп: ИИ принесет больше пользы, чем вреда

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект принесет больше пользы, чем вреда. Он также сказал, что опасается уступить превосходство Соединенных Штатов Китаю в сфере ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

По мнению господина Трампа, США необходимо сохранить текущее лидерство в глобальной технологической гонке, поскольку «тот, кто победит в сфере ИИ, победит во всем».

«Мы можем установить ограничения… но я считаю, что есть много негативных сил, которые поднимают этот вопрос, хотя... не должны этого делать, и они придумывают то, чего не произойдет»,— сказал американский президент, выступая перед журналистами во время поездки в Ирландию (цитата по Associated Press).

Ранее руководители ведущих ИИ-разработчиков, включая главу Anthropic Дарио Амодеи, Сэма Альтмана из OpenAI и Илона Маска, призвали замедлить разработки ради внедрения мер безопасности. По словам представителей Anthropic, есть опасения, что через 6-12 месяцев ИИ-боты смогут «захватить весь интернет».