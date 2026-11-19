На индивидуальное жилищное строительство за девять месяцев в регионе пришлось 419 тыс. кв. м жилья (-22,7% год к году). По данным ведомства, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», за девять месяцев этого года упал на 15,2%, до 85,7 млрд руб.