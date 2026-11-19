Ввод жилья в Омской области упал на 17% с начала года
По итогам января-сентября 2026 года ввод жилья в Омской области достиг 563,7 тыс. кв. м. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее этот показатель снизился на 17%, следует из данных Омскстата.
На индивидуальное жилищное строительство за девять месяцев в регионе пришлось 419 тыс. кв. м жилья (-22,7% год к году). По данным ведомства, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», за девять месяцев этого года упал на 15,2%, до 85,7 млрд руб.
За 2025 год объем ввода жилья в Омской области составил 920 тыс. кв. м. К показателям 2024 года прирост составил 6%.