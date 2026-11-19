Продажи подержанных машин в октябре снизились на рекордные для года 8,6%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре сократились на 8,6% год к году, до 596,6 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это, согласно статистике, самое резкое падение вторичного авторынка, который преимущественно демонстрировал планомерный рост, с начала 2026 года. Впрочем, относительно сентября продажи выросли на 7,1%.
Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно «Автостату», остается Lada. Продажи бренда в октябре год к году снизились на 10%, до 134,3 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой упала на 5,2%, до 62,8 тыс. автомобилей. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 17,8%, до 32,6 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 14,7%, до 31,9 тыс. автомобилей, второго — на 3,7%, до 27,2 тыс. машин.
За январь—октябрь продажи автомобилей с пробегом, по данным агентства, выросли на 0,7%, до 5,11 млн штук. Относительно девяти месяцев темпы роста снизились: в январе—сентябре рынок увеличился год к году на 2,2%. Спрос не снижается, уверяют дилеры, рынок подвел эффект высокой базы прошлого года, который был связан с ажиотажем перед корректировкой утильсбора. Не исключено, что по итогам года реализация подержанных машин уйдет в небольшой минус.