За январь—октябрь продажи автомобилей с пробегом, по данным агентства, выросли на 0,7%, до 5,11 млн штук. Относительно девяти месяцев темпы роста снизились: в январе—сентябре рынок увеличился год к году на 2,2%. Спрос не снижается, уверяют дилеры, рынок подвел эффект высокой базы прошлого года, который был связан с ажиотажем перед корректировкой утильсбора. Не исключено, что по итогам года реализация подержанных машин уйдет в небольшой минус.