«Локомотив-Кубань» переиграл «Уралмаш»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Екатеринбурге со счетом 100:95 одержал победу над местным «Уралмашем» в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В середине первой четверти преимущество «железнодорожников» достигало комфортных семи очков, однако уральцы быстро сдержали натиск соперника. Включив агрессивный прессинг и ускорив темп, игроки «Уралмаша» смогли нивелировать отставание. В результате по итогам первых десяти минут кубанцы уступали со счетом 26:28. Во втором отрезке случился новый рывок южан. «Локомотив-Кубань» вновь попытался убежать в отрыв, и в какой-то момент разница на табло достигла девяти очков. Казалось, что подопечные Томислава Томовича берут игру под полный контроль, но «Уралмаш» проявил характер. Екатеринбуржцы ответили собственной результативной серией, сократив отставание до минимума. «Локо» ушел в раздевалку, ведя с минимальным перевесом – 51:49.
Третья четверть получилась абсолютно равной. Вперед выходила то одна, то другая команда, но к заключительному перерыву краснодарцы все же смогли сохранить за собой роль лидера — 77:74. В решающей четверти игра держала зрителей в напряжении до самой финальной сирены. Однако чашу весов в свою пользу склонить смогли именно южане. В итоге – победа «Локомотива-Кубань» со счетом 100:95. Самыми результативными игроками в составе гостей стали Патрик Миллер и Маркос Найт, которые набрали по 19 очков.
В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 21-го ноября встретятся во Владивостоке против «Динамо».