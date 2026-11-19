Третья четверть получилась абсолютно равной. Вперед выходила то одна, то другая команда, но к заключительному перерыву краснодарцы все же смогли сохранить за собой роль лидера — 77:74. В решающей четверти игра держала зрителей в напряжении до самой финальной сирены. Однако чашу весов в свою пользу склонить смогли именно южане. В итоге – победа «Локомотива-Кубань» со счетом 100:95. Самыми результативными игроками в составе гостей стали Патрик Миллер и Маркос Найт, которые набрали по 19 очков.