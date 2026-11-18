Разметка данных — это фундаментальный этап обучения ИИ, при котором люди (или алгоритмы) вручную обрабатывают массивы информации: фотографии, тексты, аудио или видео. По сути, это перевод хаотичных данных на понятный нейросетям язык — например, когда на фото обводят машины и пешеходов. Без миллионов таких размеченных примеров ИИ не сможет научиться распознавать образы или понимать речь.

Платформа для разметки данных и обучения поисковых алгоритмов «Яндекса» была создана в 2014 году и называлась «Яндекс.Толока». После выделения международных активов в составе нидерландской Nebius Group осталась Toloka, а в России ей на замену появились «Яндекс Задания» (ООО «Яндекс Крауд»).