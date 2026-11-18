«Бургер Кинг» выкупил арендованный офис на востоке Москвы
Управляющее сетью «Бургер Кинг» в России ООО «Бургер Рус» 17 ноября 2026 года стало учредителем 100% долей в ООО «Вилла-элит», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Последнее, по данным сервиса Asseto, владеет 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Улей» в Медовом переулке на востоке Москвы. Там расположен офис «Бургер Кинга». Источник “Ъ”, близкий к компании, сообщил, что офис компании требует ремонта, но предыдущий собственник не был готов его делать. По словам собеседника “Ъ”, на уровне акционеров было принято решение о выкупе актива и проведении ремонта собственными силами. В самой компании и предыдущий владелец ООО «Вилла-элит» Владислав Романовский не ответили на запрос “Ъ”.
«Бургер Кинг» — один из крупнейших операторов фастфуда, работающий в России с 2010 года. К концу 2025 года число заведений в стране достигло 870, указано в пояснительной записке к бухотчетности компании за прошлый год. Владельцами компании ранее выступали американский владелец бренда Restaurant Brands International, Investment Capital Ukraine, «ВТБ Капитал» и владелец ГК «Шоколадница» Александр Колобов. Однако, по словам источника “Ъ”, сейчас среди акционеров остался только господин Колобов. Выручка ООО «Бургер Рус» в 2025 году выросла на 15,2% год к году, до 104 млрд руб., чистая прибыль упала на 60%, до 637,6 млн руб.
Гендиректор Remain Дмитрий Клапша отмечает тенденцию по покупке компаниями офисных площадей, которые они ранее занимали. Он приводит в качестве примера покупку VK площадей в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте в Москве, а также поглощение «Ростехом» квартала «Ростех-сити». Владение офисной недвижимостью позволяет уйти от арендных рисков и получить ликвидный залог для привлечения заемного финансирования, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.