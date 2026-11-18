Управляющее сетью «Бургер Кинг» в России ООО «Бургер Рус» 17 ноября 2026 года стало учредителем 100% долей в ООО «Вилла-элит», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Последнее, по данным сервиса Asseto, владеет 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Улей» в Медовом переулке на востоке Москвы. Там расположен офис «Бургер Кинга». Источник “Ъ”, близкий к компании, сообщил, что офис компании требует ремонта, но предыдущий собственник не был готов его делать. По словам собеседника “Ъ”, на уровне акционеров было принято решение о выкупе актива и проведении ремонта собственными силами. В самой компании и предыдущий владелец ООО «Вилла-элит» Владислав Романовский не ответили на запрос “Ъ”.