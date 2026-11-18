«Локомотив» проиграл ЦСКА в гостевом матче со счетом 2:4
Ярославский «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:4. Встреча лидеров Западной конференции прошла 18 ноября на «ЦСКА-Арене».
Хозяева обеспечили себе преимущество уже в первом периоде, забросив три шайбы. Отличились Максим Соркин (3-я минута), Денис Гурьянов (5-я) и Николай Коваленко (9-я). Ярославцы ответили голом Рушана Рафиковa на 11-й минуте.
Во втором периоде Соркин увеличил преимущество ЦСКА, оформив дубль на 22-й минуте. На 33-й минуте Кирилл Емельянов сократил отставание «Локомотива» до двух шайб. В третьем периоде команды не забивали.
После победы ЦСКА набрал 42 очка и сохранил первое место в Западной конференции. «Локомотив» с 39 очками идет вторым.
Следующий матч ярославцы проведут 20 ноября на выезде против нижегородского «Торпедо».