Участники рынка заявили о необходимости обновления флота для Северного завоза
Северный завоз 2026 года подчеркнул потребность субъектов и компаний в обновлении задействованного флота, следует из выступлений участников соответствующей сессии на форуме «Транспортная Россия». Глава единого морского оператора северного завоза «Росатом Арктика» (на компанию приходится 17,6% от плана поставок водным транспортом в 2027 году) Александр Лазаренко отметил, что особую обеспокоенность вызывают речные суда дедвейтом от 200 тонн, поскольку с 2030 года такие суда должны быть оснащены в обязательном порядке двойным корпусом. Работа по модернизации ведется, говорит он, но возраст судов критический, превышающий 40 лет.
Действующий флот судов, осуществляющих завоз по Енисею, имеет длительный срок эксплуатации и высокую степень износа, говорит заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов. Как рассказал замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков, в этом году произошла накладка при закупке топлива и доставке грузов в регион, куда поступает наибольший объем северного завоза,— Якутию.
По традиционной схеме грузы накапливаются на Лене в районе Якутска, судами «река—море» доставляются до Яны и Индигирки и далее перегружаются на более мелкие суда, например грузоподъемностью 600 тонн, и доставляются в верхние участки рек в населенные пункты выше по течению. В Якутию планировали завезти чуть более 1 млн тонн, план был скорректирован до 994 тыс. тонн, а фактически завезено 94%. С учетом старения флота и дефицита мелкосидящего флота для распаузки на более мелкие партии судов, отмечает он, судов просто не хватает для своевременной разгрузки в короткое окно арктической навигации.
«Та схема, которая много лет применялась и применяется по организации северного завоза на эти реки, уже не имеет запаса прочности, который должна иметь»,— констатирует господин Шишлаков. По его словам, возможно, необходимы изменения логистических решений, например привлечение судов-накопителей.