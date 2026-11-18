С точки зрения политтехнологий современная кампания требует от участников «постоянной экспансии» за пределы ядерного электората, подчеркнул господин Перминов: «Эмоция, которая с помощью цифровых сервисов может доставляться в любую страту, может переворачивать любые математические расчеты». Разумеется, весомым фактором остается и искусственный интеллект, однако и «Единая Россия», и ее конкуренты фиксируют растущее недоверие к нейросетевому контенту.