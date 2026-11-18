Партийцы обсудили на форуме «Дни PR-26» настоящее и будущее политтехнологий
Ведущие российские политики и политтехнологи обсудили 18 ноября ключевые тенденции в политтехнологической отрасли. Своими выводами они поделились в рамках отдельной панели на форуме Российской ассоциации по связям с общественностью «Дни PR-26». Красной строкой через все доклады прошла тема применения на выборах искусственного интеллекта, а отдельные эксперты не постеснялись попенять партийцам на утрату доверия избирателей.
Изыскания «Единой России» по результатам минувшей избирательной кампании зафиксировали несколько смысловых и технологических трендов, сообщил собравшимся член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. Одновременно с образом будущего избиратель требует локальных результатов, указал среди прочего единоросс, соответственно, и вся партийно-политическая работа должна вестись вдолгую. «Не в день выборов, не быстрые технологии, а результат, который подтверждается каждый день»,— пояснил он.
С точки зрения политтехнологий современная кампания требует от участников «постоянной экспансии» за пределы ядерного электората, подчеркнул господин Перминов: «Эмоция, которая с помощью цифровых сервисов может доставляться в любую страту, может переворачивать любые математические расчеты». Разумеется, весомым фактором остается и искусственный интеллект, однако и «Единая Россия», и ее конкуренты фиксируют растущее недоверие к нейросетевому контенту.