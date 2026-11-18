Согласно основному законопроекту пакета, правительство будет определять для каждого региона минимальную сумму капитальных вложений для присвоения статуса резидентов. При этом получение налоговых преференций будет доступно для проектов от 100 млн руб. В частности, речь идет о льготе по налогу на прибыль (обнуление ставки) на пять лет, о льготной ставке страховых взносов в 15% вместо стандартных 30% в течение пяти лет (при условии постоянного проживания работника в регионе Дальнего Востока или Арктики и заработной плате выше среднего уровня). Кроме того, резидентам будут доступны льгота по налогу на имущество организаций и по земельному налогу в отношении участков, расположенных на территории ЕТОР (также сроком на пять лет).