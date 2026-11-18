Правительство утвердило пакет законов о Единой территории опережающего развития
18 ноября правительство на своем заседании одобрило для внесения в Госдуму пакет законопроектов, необходимых для создания единого преференциального режима (так называемого суперТОР) на территории Дальнего Востока и Арктики. ЕТОР заменит несколько ныне действующих префрежимов и заработает уже 1 января 2027 года со сроком функционирования до конца 2100 года.
Заявленная цель — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. «Этот подход учитывает более чем десятилетний опыт использования льгот и обеспечит последовательное и предсказуемое регулирование»,— отметил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, создание такого долгосрочного механизма имеет существенное значение для капиталоемких проектов, особенно с длительным инвестиционным циклом.
Согласно основному законопроекту пакета, правительство будет определять для каждого региона минимальную сумму капитальных вложений для присвоения статуса резидентов. При этом получение налоговых преференций будет доступно для проектов от 100 млн руб. В частности, речь идет о льготе по налогу на прибыль (обнуление ставки) на пять лет, о льготной ставке страховых взносов в 15% вместо стандартных 30% в течение пяти лет (при условии постоянного проживания работника в регионе Дальнего Востока или Арктики и заработной плате выше среднего уровня). Кроме того, резидентам будут доступны льгота по налогу на имущество организаций и по земельному налогу в отношении участков, расположенных на территории ЕТОР (также сроком на пять лет).