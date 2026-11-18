Поправками также устанавливается, что срок давности при таком нарушении, как выдача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, будет исчисляться не с момента оформления документа, а со дня регистрации этого документа в соответствующем государственном реестре (сейчас по этому вопросу сложилась противоречивая судебная практика). Кроме того, возбуждать административные дела по результатам расследования причин аварий или несчастных случаев можно будет без проведения предусмотренной сейчас законом дополнительной плановой или внеплановой проверки.