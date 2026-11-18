Проект об ответственности за нарушения на производствах принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере промышленной безопасности. Подготовленные группой сенаторов изменения в КоАП предусматривают увеличение срока привлечения к административной ответственности в этой сфере с одного года до трех лет.
Поправками также устанавливается, что срок давности при таком нарушении, как выдача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, будет исчисляться не с момента оформления документа, а со дня регистрации этого документа в соответствующем государственном реестре (сейчас по этому вопросу сложилась противоречивая судебная практика). Кроме того, возбуждать административные дела по результатам расследования причин аварий или несчастных случаев можно будет без проведения предусмотренной сейчас законом дополнительной плановой или внеплановой проверки.
Изменения в первую очередь затронут владельцев и эксплуатантов опасных производственных объектов (это предприятия нефтегазовой, химической, металлургической, горнодобывающей отраслей), а также организации, проводящие экспертизу в сфере промышленной безопасности.