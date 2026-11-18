Ученые Новгородского университета и специалисты из Архангельска разработали методику дистанционной оценки состояния лесных массивов с помощью беспилотников и математического моделирования. Она позволяет за несколько часов получить данные о количестве деревьев и характеристиках леса на больших территориях. В перспективе технологию можно использовать для оценки запасов древесины, выявления последствий пожаров и незаконных рубок. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в НовГУ.