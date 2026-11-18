Ученые из Новгорода и Архангельска разработали методику оценки лесов с помощью беспилотников
Ученые Новгородского университета и специалисты из Архангельска разработали методику дистанционной оценки состояния лесных массивов с помощью беспилотников и математического моделирования. Она позволяет за несколько часов получить данные о количестве деревьев и характеристиках леса на больших территориях. В перспективе технологию можно использовать для оценки запасов древесины, выявления последствий пожаров и незаконных рубок. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в НовГУ.
Один из авторов разработки — старший преподаватель кафедры геосистем и технологий дистанционного зондирования НовГУ Андрей Иванов. Исследователи объединили данные дистанционного зондирования Земли с математическими моделями, позволяющими рассчитывать общий объем древесины, средний диаметр и высоту стволов.
Методику испытали в Пролетарском участковом лесничестве Новгородской области. Для исследования выбрали квартал № 62 площадью 73 га.
«Дистанционное зондирование проводилось с помощью беспилотника самолетного типа „Геоскан Lite“. С высоты 300 метров камера Sony Alpha 6000 сделала тысячи снимков с перекрытием 80%, в том числе в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. На выходе получились ортофотопланы невероятной четкости — каждый пиксель соответствовал участку земли размером менее пяти сантиметров. Полевые работы проводим совместно с коллегами лаборатории беспилотных систем и цифровой инженерии Политехнического института»,— рассказал Андрей Иванов.
Полученные снимки с географической привязкой загрузили в программу Agisoft Metashape, где на их основе сформировали трехмерную карту местности — плотное облако точек. Затем алгоритм определил контуры крон деревьев по пикам яркости. В результате автоматический подсчет показал, что на одном гектаре исследуемого участка растут 438 деревьев. При проверке вручную погрешность алгоритма составила около 3%.
Разработчики отмечают, что актуальные данные о лесном фонде нужны не только для лесного хозяйства. С помощью дистанционного зондирования можно оперативно оценивать масштабы лесных пожаров и ветровалов, определять объем поврежденной древесины и планировать работу спасательных служб.
Точный учет запасов древесины также позволяет планировать развитие региональной экономики, выявлять незаконные рубки и отслеживать экологическое состояние территорий интенсивного освоения. В России площадь таких территорий составляет около 300 млн га.
По оценке исследователей, новая методика позволит обновлять сведения о лесном фонде чаще, чем раз в десять лет, как предусматривают действующие инструкции.