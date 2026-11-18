В результате атаки в Северском районе пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили по 28 адресам в Ильском и Афипском. Специалисты проводят оценку причиненного ущерба. Глава Северского района назвал эту атаку одной из самых массированных.