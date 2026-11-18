На Кубани отменили режим беспилотной опасности вечером 18 ноября
В Краснодарском крае вечером 18 ноября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Ранее на территории Кубани также отменили ракетную опасность.
Режим беспилотной опасности действовал на фоне атак беспилотников. В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа над территорией четырех регионов России, в том числе Краснодарского края. Также дроны сбивали над акваторией Азовского моря.
В результате атаки в Северском районе пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили по 28 адресам в Ильском и Афипском. Специалисты проводят оценку причиненного ущерба. Глава Северского района назвал эту атаку одной из самых массированных.
В МЧС напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к таким предметам опасно.
В Краснодарском крае также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на публикацию сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение предусмотрены административные штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.