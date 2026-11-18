В июле 2026 года Арбитражный суд Астраханской области по иску регионального минпрома расторг соглашение с этим резидентом и взыскал с него 5 млн руб. штрафа. Суд установил, что компания должна была вложить в проект не менее 1,14 млрд руб., в том числе 1,068 млрд капитальных вложений за три года, но инвестиции в полном объеме не подтвердила, а строительство объекта на территории ОЭЗ не ведется. АЗСМ обжаловал решение в части штрафа, прося снизить его до 150 тыс. руб., однако 14 октября апелляция ему в этом отказала.