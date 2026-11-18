Астраханская ОЭЗ «Лотос» получит 81,5 млн рублей из областного бюджета
За два года регион потерял проекты на 20 миллиардов рублей
Астраханская особая экономическая зона «Лотос» в течение трех лет получит 81,5 млн руб. из регионального бюджета на текущую деятельность. Распоряжение правительства области опубликовано на официальном портале правовой информации.
Средства будут поступать равными траншами по 27,16 млн руб. в 2027, 2028 и 2029 годах в рамках госпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области».
ОЭЗ «Лотос» создана в 2014 году в Наримановском районе и занимает 996 га. Зона специализируется на судостроении, нефтегазовом и промышленном оборудовании, высоких технологиях и входит в Каспийский кластер вместе с портовой ОЭЗ.
В 2025 году ОЭЗ потеряла шесть проектов на сумму около 19 млрд руб., которые так и не были реализованы. Самый крупный с участием «Татнефти» оценивали в 10 млрд руб. В начале 2026-го министр промышленности региона Виталий Щепин сообщал, что в конце 2025 года в «Лотос» пришли три новых инвестора с общим объемом вложений более 2,7 млрд руб. Эти цифры лишь частично компенсировали потери прошлого года. Тогда же он говорил о 17 резидентах с учетом утративших статус, а сейчас на сайте ОЭЗ указаны 15. Один из них — ООО «Астраханский завод специального машиностроения» (АЗСМ), который должен быть строить завод по производству соединительных деталей для трубопроводов так и не начал.
В июле 2026 года Арбитражный суд Астраханской области по иску регионального минпрома расторг соглашение с этим резидентом и взыскал с него 5 млн руб. штрафа. Суд установил, что компания должна была вложить в проект не менее 1,14 млрд руб., в том числе 1,068 млрд капитальных вложений за три года, но инвестиции в полном объеме не подтвердила, а строительство объекта на территории ОЭЗ не ведется. АЗСМ обжаловал решение в части штрафа, прося снизить его до 150 тыс. руб., однако 14 октября апелляция ему в этом отказала.