В астраханской ОЭЗ «Лотос» закрыли проект за 10 млрд по производству белка

Минпром Астраханской области расторг договор с ООО «ГБС-Лотос», являвшимся резидентом ОЭЗ «Лотос». Проект по производству микробного белка из природного газа был одобрен в 2021 году, компания обязалась вложить более 10 млрд руб. инвестиций, а также запустить производство в 2024 году. Однако строительство не началось, и в ноябре 2025 года ведомство обратилось в суд с иском о расторжении соглашения и взыскании штрафа в размере 5 млн руб.

ОЭЗ "Лотос" покинула дочка "Татнефти"

Фото: Вадим Окороков

Фото: Вадим Окороков

Выяснилось, что ООО «ГБС-Лотос» подало заявление о ликвидации в августе 2025 года. Чтобы компания не уклонилась от уплаты штрафа, министерство запросило в суде введение обеспечительных мер, запрещающих процедуры ликвидации до завершения разбирательства. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил ходатайство.

Сделка завершилась мировым соглашением: «ГБС-Лотос» добровольно заплатило штраф и согласилось на расторжение договора. По заявлению министерства суд 4 февраля этого года принял решение об отказе от иска и прекратил производство по делу. С ООО взыскали 225 тыс. руб. госпошлины, обеспечительные меры были отменены, следует из судебного определения.

ООО «ГБС-Лотос» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности компании — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. По данным за 2024 год, юрлицо не имеет выручки, а убытки составили 191 тыс. руб. «ГБС-Лотос» учреждает московское ООО «Гипробиосинтез», занимающееся научными исследованиями и разработками в области биотехнологии. Оба предприятия возглавляет Павел Нюньков. В свою очередь, «Гипробиосинтез» принадлежит московскому АО «Аргумент» и ПАО «Татнефть» из Республики Татарстан (20% доли — 30 млн руб.).

Марина Окорокова