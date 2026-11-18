На Васильевском острове произошел прорыв трубы с горячей водой
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга вечером 18 ноября произошел прорыв трубы с горячей водой. Пар распространился в районе перекрестка Малого проспекта Васильевского острова и улицы Шевченко. Об этом сообщает 78.ru.
По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение об аварии поступило в 18:50. На место направили аварийную бригаду. Специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе диаметром 200 мм.
В настоящее время сотрудники компании разрабатывают план ремонтных работ. Информация о пострадавших не поступала.