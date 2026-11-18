В Калининградской области планируют построить еще два частных индустриальных парка
Калининградская область направила в Минэкономразвития России заявки на федеральную поддержку строительства еще двух частных индустриальных парков. Проекты планируют реализовать в 2028–2029 годах, если они пройдут конкурсный отбор. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, представляя 18 ноября проект регионального бюджета в первом чтении.
В 2025 году регион уже получил федеральную поддержку на создание первого частного бизнес-парка «Рубин». Площадка разместится на территории индустриального парка «Храброво» и будет специализироваться на машиностроении, станкостроении, металлообработке и инжиниринге.
Общий объем инвестиций, заявленных для поддержки проекта, составляет около 630 млн рублей. Из них 350 млн рублей выделит федеральный центр, еще 87,5 млн рублей направит региональный бюджет. Остальную часть финансирования обеспечат частные инвесторы.
«Первый частный бизнес-парк уже принял участие в этой федеральной программе на конкурсной основе. Общий объем инвестиций, который заявлен на его поддержку, составляет порядка 630 миллионов рублей. Вместе с инвестором защитили этот проект, поэтому большую часть финансирования, 350 млн рублей, дает федеральный центр. Еще 87,5 млн рублей вкладывает регион. Это сразу же заинтересовало других инвесторов»,— рассказал Беспрозванных.
Проект «Рубина» уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком и управляющей организацией будущего парка выступает компания «Калининград39». К 2030 году резидентами площадки должны стать 12 предприятий малого и среднего бизнеса.
Сейчас в регионе действуют два государственных индустриальных парка — «Черняховск» и «Храброво». Они созданы при участии областных властей и при поддержке Минэкономразвития России. Кроме того, в Калининградской области работают отраслевые промышленные площадки, специализирующиеся на строительстве, металлообработке и машиностроении.