«Первый частный бизнес-парк уже принял участие в этой федеральной программе на конкурсной основе. Общий объем инвестиций, который заявлен на его поддержку, составляет порядка 630 миллионов рублей. Вместе с инвестором защитили этот проект, поэтому большую часть финансирования, 350 млн рублей, дает федеральный центр. Еще 87,5 млн рублей вкладывает регион. Это сразу же заинтересовало других инвесторов»,— рассказал Беспрозванных.