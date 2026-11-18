Изменения в правилах листинга назрели давно, указывают участники рынка. Недавно инвесторы «обожглись на бумагах» компании «Евротранс», чьи акции входили в первый котировальный список, но из-за дефолта по облигациям будут сняты с торгов, указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. «Такие кейсы подрывают доверие инвесторов к бирже и торгующимся на ней инструментам»,— заявляет эксперт. В сентябре «Евротранс» допустил полноценный дефолт по всем выпускам облигаций, и уже к 30 декабря его бумаги будут сняты с торгов Московской биржи.