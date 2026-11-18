ЦБ привяжет котировальные списки к финансовым показателям эмитентов
Банк России намерен изменить правила листинга акций, чтобы уровень котировального списка бумаг зависел в том числе от финансовых показателей компании. Об этом 18 ноября заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева на Уральской конференции НАУФОР. Конкретные критерии пока не разработаны, однако площадки должны будут рассматривать собственные средства компании, соотношение долг/EBITDA, отсутствие или наличие выручки, заявила госпожа Абашеева. Новые изменения войдут в проект положения об изменениях правил листинга, который будет опубликован к началу декабря.
Изменения в правилах листинга назрели давно, указывают участники рынка. Недавно инвесторы «обожглись на бумагах» компании «Евротранс», чьи акции входили в первый котировальный список, но из-за дефолта по облигациям будут сняты с торгов, указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. «Такие кейсы подрывают доверие инвесторов к бирже и торгующимся на ней инструментам»,— заявляет эксперт. В сентябре «Евротранс» допустил полноценный дефолт по всем выпускам облигаций, и уже к 30 декабря его бумаги будут сняты с торгов Московской биржи.