Победители X политической премии РАСО «Гамбургский счет» в главных номинациях
Мэр года. Победители — Юрий Шалабаев (Нижний Новгород) и Петр Вагин (Тобольск). Спецприз «За уникальные форматы прямой коммуникации с избирателями» — Сергей Верещагин (Красноярск).
Губернатор года. Победитель — Дмитрий Махонин (Пермский край). Спецприз «За принципиальность в вопросах миграционной политики» — Руслан Кухарук (Ханты-Мансийский автономный округ).
Лучшая кампания врио губернатора. Победитель — Александр Шуваев (Белгородская область). Спецпризы: «За эффективное продвижение повестки перемен» — Егор Ковальчук (Брянская область), «За эталонную коммуникацию на федеральном и международном уровне» — Виталий Хоценко (Омская область).
Лучшая кампания парламентской партии по выборам в Госдуму. Победители — «Единая Россия» и «Новые люди». Спецприз «Лучшее представительство партии на дебатах» — Александр Хуруджи («Новые люди»).
Лучшая кампания непарламентской партии по выборам в Госдуму. Победитель — Партия пенсионеров. Спецприз «За креативную рекламную кампанию» — партия «Зеленые».
Политик года. Победитель — председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 3