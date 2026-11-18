«Удиви меня» (этой репликой Дягилев отмахнулся было от мальчишки Кокто, и перманентно удивляющий юнец стал постоянным участником антрепризы) — второй принцип подобных вечеров. С удивления начался и этот, открывшийся миниатюрой Алексея Мирошниченко «В сторону Лебедя» на музыку Десятникова. Удивила не хореография (в 2006-м казавшаяся весьма современной, а сейчас — добропорядочной неоклассикой с легкими реверансами в сторону Форсайта), а артисты Олеся Новикова и Александр Сергеев: с премьеры 20-летней давности они не постарели ни на год — та же блистательная форма, та же благоговейная серьезность танца.