На сцене Александринского театра в Петербурге прошел вечер «Танцуем для Дягилева»
Широта интересов Сергея Павловича общеизвестна, а потому программа «Танцуем для Дягилева» не чурается экспериментов. Главный принцип — новизна. Вот и на сей раз вечер почти целиком состоял из премьер — мировых или петербургских. Первое отделение замышлялось как «сюита»—оммаж дягилевской эпохе. Аплодисменты были запрещены, между современными номерами на экране-заднике под живое фортепиано чередовались фотографии звезд «Русских сезонов» в знаковых ролях. Интимная проникновенность игры пианиста Алексея Гориболя, музыкально комментировавшего хореографию (например, сыгравшего «Лебедя» Сен-Санса перед произведением Леонида Десятникова), придавала вечеру атмосферу декадентского салона, нивелируя балетмейстерские просчеты и смягчая разностилье репертуара.
«Удиви меня» (этой репликой Дягилев отмахнулся было от мальчишки Кокто, и перманентно удивляющий юнец стал постоянным участником антрепризы) — второй принцип подобных вечеров. С удивления начался и этот, открывшийся миниатюрой Алексея Мирошниченко «В сторону Лебедя» на музыку Десятникова. Удивила не хореография (в 2006-м казавшаяся весьма современной, а сейчас — добропорядочной неоклассикой с легкими реверансами в сторону Форсайта), а артисты Олеся Новикова и Александр Сергеев: с премьеры 20-летней давности они не постарели ни на год — та же блистательная форма, та же благоговейная серьезность танца.