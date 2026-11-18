Минфин отсек 56,6% заявок на ОФЗ, удовлетворив их на 70,8 млрд рублей
На аукционах 18 ноября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном совокупный спрос составил более 163 млрд руб., улучшив результат предшествующей недели на 21%. Однако, несмотря на рост спроса, Минфин отсек больше половины заявок (56,6%), удовлетворив их лишь на 70,8 млрд руб. С учетом заявок на 2,9 млрд руб., удовлетворенных на дополнительном размещении после аукциона, суммарный объем размещения составил 73,7 млрд руб. Это на 17% меньше результата предшествующей недели и в 2,45 раза уступает показателю конца октября.
Результаты минувшего аукционного дня стали худшими с начала июля. Тогда на фоне снижения ключевой ставки Банком России на 0,25 п. п. вместо ожидаемых рынком 0,5 п. п. произошло сильное падение цен на рынке госдолга. В итоге на аукционе 1 июля Минфин провел размещение лишь одного выпуска ОФЗ-ПД объемом 10,4 млрд руб. Нынешний аукцион также проходил не в самых лучших рыночных условиях. В среду индекс гособлигаций RGBI опустился до 111,5 пункта, потеряв с начала недели 0,5% и откатившись к значению месячной давности. Снижению способствовали данные по инфляции — за неделю, закончившуюся 9 ноября, она выросла до 0,12% против снижения на 0,04% неделей ранее.