Результаты минувшего аукционного дня стали худшими с начала июля. Тогда на фоне снижения ключевой ставки Банком России на 0,25 п. п. вместо ожидаемых рынком 0,5 п. п. произошло сильное падение цен на рынке госдолга. В итоге на аукционе 1 июля Минфин провел размещение лишь одного выпуска ОФЗ-ПД объемом 10,4 млрд руб. Нынешний аукцион также проходил не в самых лучших рыночных условиях. В среду индекс гособлигаций RGBI опустился до 111,5 пункта, потеряв с начала недели 0,5% и откатившись к значению месячной давности. Снижению способствовали данные по инфляции — за неделю, закончившуюся 9 ноября, она выросла до 0,12% против снижения на 0,04% неделей ранее.