Льготная ипотека на жилье в долгосрочной перспективе только снизила его доступность, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе обсуждения на Уральском форуме недвижимости. Представители профессионального сообщества разошлись во мнении: вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль заявил, что этот инструмент в России вообще не используется правильно, а глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников возразил, что он позволил купить квартиры миллионам семей и продвинул рынок. Сейчас главными проблемами отрасли участники дискуссии посчитали высокие инфляционные ожидания населения, непредсказуемость обстановки, проблемы застройщиков с эскроу-счетами и несоответствие продукта существующей обстановке.