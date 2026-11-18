Мобилизация в России: виды, основания и порядок проведения
Мобилизация в России регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ и Федеральным законом «Об обороне», выступая составной частью организации государственной обороны. Закон четко разделяет понятия мобилизационной подготовки и самой мобилизации, устанавливая для них единые правовые рамки.
Главное
Мобилизация может быть общей или частичной, при этом оба вида регулируются единым Федеральным законом № 31-ФЗ.
Комплекс мероприятий при объявлении мобилизации определяется законом, нормативными актами Президента РФ, Правительства РФ и иными правовыми актами.
Порядок мобилизационной подготовки и мобилизации органов власти и Вооруженных Сил устанавливается нормативными актами Президента и Правительства РФ.
Мобилизационная подготовка и мобилизация являются неотъемлемыми элементами организации обороны государства.
Какие виды мобилизации предусмотрены законом?
В российском законодательстве мобилизация и мобилизационная подготовка выступают составными частями организации обороны страны. Эти процессы регулируются Федеральным законом № 31-ФЗ и Федеральным законом «Об обороне», что закреплено в статье 2 закона № 31-ФЗ.
Закон прямо указывает, что мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. Это базовое разграничение видов мобилизации закреплено в действующей редакции Федерального закона № 31-ФЗ.
Комплекс мероприятий, которые проводятся при объявлении общей или частичной мобилизации, определяется в соответствии с Федеральным законом № 31-ФЗ, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ и иными нормативными актами. Этот порядок применим как к общей, так и к частичной мобилизации.
Организация и порядок мобилизационной подготовки и мобилизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, Вооружённых Сил и других воинских формирований определяются нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. Это положение закреплено в статье 11 Федерального закона № 31-ФЗ.
Президент РФ определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и мобилизации, а также издаёт нормативные правовые акты в этой области. Эти полномочия закреплены в статье 4 Федерального закона № 31-ФЗ.
Процедура объявления мобилизации начинается с издания нормативных правовых актов Президентом РФ, который определяет цели и задачи этого процесса. В случае введения военного положения, что может сопровождать мобилизационные мероприятия, указ Президента подлежит утверждению Советом Федерации.
Согласно закону, в содержание мобилизационной подготовки и мобилизации входят нормативное правовое регулирование, научное и методическое обеспечение, а также определение условий работы и подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций к работе в период мобилизации и в военное время.
Основания объявления и полномочия органов власти
Функции, права и обязанности мобилизационных органов, создаваемых в федеральных органах исполнительной власти и организациях, определяются в соответствии с примерным положением о мобилизационных органах, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Для федеральных органов государственной власти действует отдельный порядок регулирования. Положения о мобилизационных органах, создаваемых именно в этих структурах, утверждаются непосредственно руководителями соответствующих федеральных органов. Такая децентрализация утверждающих полномочий позволяет учитывать специфику каждого ведомства при формировании его мобилизационного аппарата.
Вопросы подчиненности решаются в пользу вертикали власти. Руководители мобилизационных органов или мобилизационные работники подчиняются непосредственно руководителям соответствующих федеральных органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти и организаций. Это исключает возможность двойного подчинения и гарантирует оперативное исполнение мобилизационных заданий в рамках конкретной структуры.
На региональном и муниципальном уровнях структура и штаты мобилизационных органов не являются унифицированными. Они создаются и определяются решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Ключевым фактором, влияющим на масштаб и состав этих структур, служит объем мобилизационных заданий, связанных с переводом экономики на работу в условиях военного времени.
Закон учитывает особое положение граждан, ведущих предпринимательскую деятельность. Гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций или осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа и призываемым на военную службу по мобилизации, призывная комиссия по мобилизации предоставляет пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. Правительство РФ вправе установить особенности решения таких вопросов.
Процедура введения военного положения имеет свою специфику: Совет Федерации утверждает указ Президента Российской Федерации о введении военного положения.
Круг призываемых и условия пребывания в запасе
Призыв на военную службу по мобилизации регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке, мобилизации и демобилизации». При формировании призывного контингента приоритет отдается гражданам, обладающим подходящими военно-учетными специальностями. Очерёдность призыва из запаса законом не установлена, а общее число призываемых определяется штатной потребностью вооружённых сил и других воинских формирований.
Сроки проведения призыва не являются фиксированными и устанавливаются конкретными мобилизационными планами Вооружённых Сил Российской Федерации. Это означает, что временные рамки зависят от утверждённых планов, а не от общих календарных периодов, характерных для призыва на срочную службу.
Основания для отсрочки и освобождения
Закон предусматривает ряд оснований, при наличии которых гражданину предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (статья 22 Федерального закона № 31-ФЗ). Одно из таких условий — наличие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. Отсрочка предоставляется также гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и одновременно имеющим на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет.
Особый статус имеют граждане, подлежащие бронированию на период мобилизации и на военное время. Согласно статье 23 Федерального закона № 31-ФЗ, такие лица освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки. Это освобождение действует только в период, на который оформлена бронь.
Помимо общих оснований отсрочки, от мобилизации освобождаются матери одного или нескольких детей в возрасте до 16 лет и женщины со сроком беременности более 22 недель.
Уклонение от исполнения обязанностей по мобилизации может повлечь уголовную ответственность: по данным справочных правовых изданий — по статье 328 УК РФ, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Отсрочки, освобождение и бронирование
Бронирование граждан, пребывающих в запасе, регулируется Федеральным законом № 31-ФЗ и направлено на обеспечение непрерывной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и организаций в период мобилизации и военное время. Этот механизм позволяет сохранить ключевой кадровый потенциал в критически важных сферах экономики и управления.
Освобождение бронируемых установлено пунктом 2 статьи 23 закона № 31-ФЗ: оно действует на время предоставленной отсрочки и касается только призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время. На призыв на срочную военную службу этот механизм не распространяется.
Мера периода мобилизации 2022 года: 30 сентября 2022 года Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от призыва по мобилизации, распространив её на руководителей и сотрудников организаций, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа.
Также в 2022 году правительство сообщило, что «бронь» будет доступна некоторым специалистам аккредитованных компаний из сфер IT, связи и СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка. Эта мера введена в ходе кампании 2022 года.
Как проверить сообщение о мобилизации?
При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов. Эти документы являются правовыми основаниями для требования явки в период мобилизации.
Председателем призывной комиссии по мобилизации, создаваемой в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта. В муниципальном образовании председателем является должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию.
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов или федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Это ограничение действует в период мобилизации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны организовывать своевременное оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Эта обязанность возникает как в мирное время в рамках мобилизационной подготовки, так и непосредственно при объявлении мобилизации. Действия по оповещению должны осуществляться в установленном законом порядке, что обеспечивает легитимность последующих требований о явке.
Организации также несут обязанности в сфере мобилизационной подготовки: они должны проводить мероприятия по обеспечению своей готовности и создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих их функции. Эти требования относятся к сфере общей мобилизационной подготовки и применяются к организациям в целом, независимо от того, объявлена ли мобилизация в данный момент.
Правовой режим мобилизации сохраняется, так как закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, а завершение или прекращение публичными нормативными актами не урегулированы; власти регионов не обладают полномочиями по ее завершению.
Статус частичной мобилизации и смежные акты
Правовой статус частичной мобилизации определяется исключительно нормативными актами Президента РФ и Федеральным законом № 31-ФЗ. Заявления должностных лиц, включая отчеты министра обороны и пресс-релизы Министерства обороны, не обладают нормативной силой и не могут самостоятельно изменять правовой статус мобилизации или прекращать действие ранее изданных указов. Для официального завершения мобилизации требуется издание отдельного указа Президента РФ, так как простой факт набора заявленного количества граждан не является юридическим основанием для прекращения мобилизационных мероприятий.
По состоянию на конец 2022 года, несмотря на публичные заявления о завершении набора, указ Президента РФ об отмене или прекращении действия мобилизации не был издан. Этот вывод относится к исторической ситуации 2022–2023 годов: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 отметило, что период мобилизации начинается с даты и времени, установленных указом о её объявлении, и заканчивается датой отмены (прекращения действия) мобилизации. Суд тем самым исходил из того, что указ об объявлении не отменялся, а отдельный указ о прекращении не издавался. Статус мобилизации на текущую дату читателю следует проверять по опубликованным указам Президента РФ.
Вопрос о статусе контрактов военнослужащих в период мобилизации регулируется специальными положениями. Пункт 4 указа о частичной мобилизации прямо запрещает контрактникам увольняться с военной службы в этот период. Это означает, что завершение мобилизации не автоматически дает право на увольнение, если соответствующий запрет действует в рамках конкретного нормативного акта. Действие этого ограничения привязано к периоду, установленному указом о мобилизации.
Федеральный закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» — основной нормативный акт, регулирующий мобилизационную подготовку и мобилизацию. По официальной публикации, последняя редакция закона — от 23.03.2024; перед проверкой читателю следует убедиться, что к моменту обращения не принято более поздних изменений. Указы Президента РФ в области мобилизационной подготовки и мобилизации издаются в соответствии с этим законом (статья 4 закона № 31-ФЗ).