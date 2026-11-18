По состоянию на конец 2022 года, несмотря на публичные заявления о завершении набора, указ Президента РФ об отмене или прекращении действия мобилизации не был издан. Этот вывод относится к исторической ситуации 2022–2023 годов: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 отметило, что период мобилизации начинается с даты и времени, установленных указом о её объявлении, и заканчивается датой отмены (прекращения действия) мобилизации. Суд тем самым исходил из того, что указ об объявлении не отменялся, а отдельный указ о прекращении не издавался. Статус мобилизации на текущую дату читателю следует проверять по опубликованным указам Президента РФ.