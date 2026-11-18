В России главы регионов избираются двумя способами: прямым голосованием жителей или избранием региональным парламентом по представлению президента. Выбор модели зависит от законодательства конкретного субъекта федерации.
Федеральное законодательство предусматривает возможность замены прямых выборов глав регионов голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам.
При прямых выборах кандидат обязан пройти муниципальный фильтр — собрать подписи депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения.
Размер муниципального фильтра составляет от 5 до 10% от общего числа депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципалитетов (конкретный процент устанавливает регион). Кроме того, подписи должны охватывать не менее 75% муниципальных образований субъекта, а один депутат или глава муниципалитета вправе поддержать только одного кандидата.
Конституция Республики Крым и Устав Севастополя предусматривали избрание глав данных регионов своими парламентами по представлению президента РФ. Для Севастополя эта модель действовала до внесения поправок в устав в ноябре 2016 года.
Основные модели избрания и роль президента
Федеральное законодательство предусматривает возможность замены прямых выборов глав регионов голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. Субъекты федерации имеют право на выбор модели управления, что было закреплено поправками, внесенными 2 апреля 2013 года.
Принципиальное различие между этими процедурами заключается в источнике легитимации: при прямых выборах полномочия получает кандидат, набравший большинство голосов избирателей, тогда как при избрании парламентом решение принимают депутаты по одному из представленных президентом кандидатов.
Исторически Конституция Республики Крым и Устав Севастополя предусматривали избрание глав данных регионов своими парламентами по представлению президента РФ. В ноябре 2016 года в Устав Севастополя были внесены поправки, вводящие прямые выборы губернатора города. Этот пример показывает, что конкретную модель избрания субъект выбирает в рамках федеральных норм.
Муниципальный фильтр: правила и примеры расчетов
Муниципальный фильтр — это обязательная процедура, при которой кандидат на должность главы региона должен собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Эта норма введена в 2012 году одновременно с возвращением прямых выборов губернаторов и направлена на проверку поддержки кандидата на местном уровне. Подписи собираются не от всех жителей, а только от муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, что отличает эту процедуру от обычного голосования избирателей.
Размер муниципального фильтра не является единым для всей страны: он устанавливается законом каждого субъекта Российской Федерации в диапазоне от 5 до 10 процентов от общего числа депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципалитетов. Например, в Новгородской и Томской областях, а также в Севастополе порог составляет 5%, в Белгородской и Ярославской областях — 10%. Конкретная цифра зависит от регионального законодательства.
Три ключевых условия для регистрации
Для успешного преодоления фильтра кандидат должен выполнить три условия. Первое — собрать подписи в размере установленного региональным законом процента (от 5 до 10%) от общего числа муниципальных депутатов. Второе — обеспечить территориальный охват: подписи должны быть собраны в муниципальных образованиях, представляющих не менее 75% от общего количества таких образований в субъекте. Третье — соблюдать ограничение на дублирование: один муниципал может поддержать только одного кандидата в губернаторы.
Пример расчета на базе Белгородской области
Рассмотрим конкретный пример для Белгородской области. Согласно региональному законодательству, для регистрации кандидата необходимо собрать подписи 5% муниципальных депутатов. При этом эти подписи должны быть получены не менее чем в 75% муниципальных районов и городских округов области. Это означает, что кандидат не может ограничиться сбором подписей в крупных городах или нескольких районах: он обязан обеспечить широкое географическое представительство своей поддержки по всей территории региона.
Важно различать понятия «подпись в листе поддержки» и «голос на выборах». Подпись в фильтре — это акт поддержки выдвижения, совершаемый муниципальным депутатом, и она не является голосованием за кандидата на выборах. Также следует разграничивать «выдвижение» (подача документов и сбор подписей) и «регистрацию» (официальное признание кандидата избирательной комиссией после проверки подписей).
Эксперты указывали на риски этой процедуры: возможность административного давления со стороны действующих глав регионов и практику скупки подписей муниципальных депутатов. Исторический пример: на выборах 2018 года самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр могли только «Единая Россия» (во всех 22 регионах с прямыми выборами) и КПРФ (в 3 регионах); это связывали в том числе с нежеланием большинства партий участвовать в муниципальных выборах.
Как проходят прямые выборы
В планах кампаний 2026 года прямые выборы глав регионов были предусмотрены в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, а также в Мордовии, Туве и Чечне. В этих субъектах кампания организуется по федеральному законодательству и региональным нормам, определяющим порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
Муниципальный фильтр при регистрации
Ключевым условием регистрации кандидата на должность главы региона является сбор подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципалитетов. Требования к количеству подписей составляют от 5 до 10% от общего числа этих депутатов и глав; конкретный процент определяется законодательством каждого субъекта.
Пример расчета для Белгородской области
Требования в каждом регионе свои: так, в Белгородской области, где на 2026 год были предусмотрены прямые выборы, кандидат собирает подписи 5% муниципальных депутатов с охватом не менее 75% муниципальных районов и городских округов (подробнее — в разделе о муниципальном фильтре). В других регионах, где на 2026 год также были предусмотрены выборы, порог и территориальные условия определяются их собственными законами.
Таким образом, процедура регистрации включает два этапа: достижение количественного порога подписей (в данном случае 5%) и выполнение территориального условия (охват 75% муниципалитетов). Эти параметры могут варьироваться в других регионах, где в кампании 2026 года также был предусмотрен прямой порядок голосования, в зависимости от их местных законов.
Как главу региона избирает парламент
Для выборов глав Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии в кампании 2026 года был предусмотрен непрямой порядок: избрание региональными парламентами по представлению президента. В этих республиках решение принимает законодательный орган, а не жители региона.
Критерии победы и подсчет голосов
Для победы кандидату в ходе непрямых выборов необходимо получить голоса большинства членов от общего состава парламента. Избранным считается тот кандидат, кого поддержит большинство депутатов. Важно различать базу подсчета: речь идет не о доле проголосовавших, а о соотношении с общим числом депутатов в парламенте, что влияет на итоговый порог для победы.
Повторное голосование при отсутствии победителя
Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов в первом туре, проводится второй тур выборов. Во втором туре непрямых выборов участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Эта процедура обеспечивает возможность выбора между двумя наиболее поддержанными кандидатами, если в первом голосовании не сформировалось большинство.
Где проверить порядок выборов в своем регионе
Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ определяется федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21 декабря 2021 года: он задает общие рамки, но оставляет конкретные параметры регионам. Точные правила для конкретного субъекта закреплены в его законе о выборах: способ избрания (прямые выборы или избрание парламентом), размер муниципального фильтра и другие процедурные детали. Перечень регионов с прямыми и непрямыми выборами в кампании 2026 года приведен в разделах выше.
Источники нормативных актов
Первичным источником для проверки порядка выборов является закон субъекта Российской Федерации, регулирующий выборы высшего должностного лица. Этот документ содержит конкретные цифры по муниципальному фильтру, сроки выдвижения и регистрации, а также правила подсчета голосов. Федеральные нормы задают лишь общие принципы, поэтому для ответа на вопрос о том, как именно избирается глава в конкретном регионе, необходимо изучать региональное законодательство, доступное в официальных базах данных правовых актов.
Официальные постановления и статусы
Официальные постановления об избрании кандидата или назначении временно исполняющего обязанности (врио) публикуются на сайтах избирательных комиссий соответствующего уровня. В случае непрямых выборов, когда глава избирается региональным парламентом, решение фиксируется протоколом заседания законодательного органа. Разграничение между временным исполнением обязанностей и постоянным избранием определяется характером полномочий: врио назначается на ограниченный срок до проведения выборов или до формирования нового состава парламента, тогда как избранный глава обладает полномочиями на весь установленный законом срок. Конкретные документы, фиксирующие эти статусы, зависят от процедуры, выбранной в данном субъекте, и должны проверяться по официальным источникам региона.