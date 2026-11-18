Официальные постановления об избрании кандидата или назначении временно исполняющего обязанности (врио) публикуются на сайтах избирательных комиссий соответствующего уровня. В случае непрямых выборов, когда глава избирается региональным парламентом, решение фиксируется протоколом заседания законодательного органа. Разграничение между временным исполнением обязанностей и постоянным избранием определяется характером полномочий: врио назначается на ограниченный срок до проведения выборов или до формирования нового состава парламента, тогда как избранный глава обладает полномочиями на весь установленный законом срок. Конкретные документы, фиксирующие эти статусы, зависят от процедуры, выбранной в данном субъекте, и должны проверяться по официальным источникам региона.