Требования к кандидатам в депутаты зависят от уровня выборов: федеральный, региональный или муниципальный. Для Государственной Думы гражданин России должен достичь 21 года на день голосования и постоянно проживать в РФ. Кандидат не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Лица, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, лишены права быть избранными. Осужденные к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут баллотироваться, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость; при снятой или погашенной судимости за тяжкие преступления действует 10-летний запрет.