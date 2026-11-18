Путь к депутатскому мандату начинается с проверки соответствия кандидата жестким критериям, которые зависят от уровня выборов. Для Государственной Думы закон устанавливает четкие возрастные и статусные ограничения, действующие на момент голосования.
Для участия в выборах в Госдуму кандидат должен быть гражданином РФ, достигшим 21 года на день голосования, и постоянно проживать в России.
Не может быть избран кандидат, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Этот запрет действует на выборах всех уровней; для органов местного самоуправления есть единственное исключение — если оно предусмотрено международным договором РФ.
Не могут быть избраны лица, признанные судом недееспособными, или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут баллотироваться, если на день голосования у них есть неснятая или непогашенная судимость; при погашенной судимости за тяжкие преступления действует 10-летний запрет.
Кто может баллотироваться в депутаты
Требования к кандидатам в депутаты зависят от уровня выборов: федеральный, региональный или муниципальный. Для Государственной Думы гражданин России должен достичь 21 года на день голосования и постоянно проживать в РФ. Кандидат не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Лица, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, лишены права быть избранными. Осужденные к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут баллотироваться, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость; при снятой или погашенной судимости за тяжкие преступления действует 10-летний запрет.
На региональном уровне кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта РФ может быть выдвинут гражданин, достигший 30 лет на день голосования. Для депутатов законодательных органов субъектов и выборных должностных лиц местного самоуправления минимальный возраст не может превышать 21 год. Граждане РФ, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, не имеют права быть избранными, за исключением случаев, предусмотренных международным договором для органов местного самоуправления.
Депутаты Государственной Думы и законодательных органов субъектов РФ не могут одновременно замещать государственные должности, должности государственной гражданской службы или муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом. Депутаты представительных органов муниципальных образований не могут замещать должности муниципальной службы и быть депутатами законодательных органов государственной власти. Эти ограничения определяют статус депутата и его совместимость с иными должностями.
При многодневном голосовании на выборах в Госдуму условия реализации права быть избранным, включая возраст, определяются исходя из первого возможного дня голосования. Проверка статуса судимости также происходит на день голосования. Максимальный возраст кандидата устанавливать не допускается. Эти правила обеспечивают единообразие проверки требований на всех этапах избирательного процесса.
Ограничения различаются и по кругу запретов. Депутатам Госдумы и законодательных органов субъектов, помимо запрета на государственные должности и службу, нельзя быть депутатами иных представительных органов власти или представительных органов муниципальных образований и занимать выборные должности местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральным законом. Депутатам муниципальных представительных органов запрещены лишь должности муниципальной службы и мандаты в законодательных органах государственной власти.
При выдвижении кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ, например губернатора, его выдвижение — и партией, и в порядке самовыдвижения — должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований этого субъекта. Конкретное число определяет закон субъекта. На выборах депутатов законодательного органа субъекта, включая Мосгордуму, такой муниципальный фильтр не применяется.
Как выдвинуться на выборы
Самовыдвижение на выборах в Государственную Думу осуществляется в течение 25 дней (до 18 часов по местному времени) после официального опубликования решения о назначении выборов. Кандидат лично представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию письменное уведомление о самовыдвижении, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства. При наличии нескольких уведомлений действительным считается более раннее выдвижение, если в течение суток после приема комиссией более позднего уведомления кандидат не подаст заявление об отзыве уведомления, поданного ранее.
Выдвижение избирательным объединением
Решение политической партии о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам принимается тайным голосованием на съезде партии. Выдвижение осуществляется в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов. Список кандидатов по одномандатным округам заверяется подписью лица, уполномоченного уставом партии, или решением уполномоченного органа, а также печатью политической партии. В федеральный список кандидатов не могут быть включены граждане, являющиеся членами иных политических партий, при этом доля беспартийных кандидатов не должна превышать 50% от общего числа в списке.
Общий период, включающий выдвижение кандидатов и сбор подписей, при выборах в федеральные органы государственной власти должен составлять не менее 40 дней, а при досрочных выборах — не менее 30 дней. При выборах в органы местного самоуправления этот период составляет не менее 20 дней. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах в объеме, установленном организующей выборы комиссией. Кандидат обязан к моменту представления документов для регистрации прекратить статус иностранного агента. При выборах в представительные органы муниципальных образований с нормой представительства не более пяти тысяч избирателей кандидаты не обязаны представлять определенные сведения, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не может быть одновременно выдвинут избирательным объединением на одних и тех же выборах.
Для самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную Думу необходимо представить в окружную избирательную комиссию письменное уведомление. В этом документе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства кандидата. Если к моменту подачи уведомления окружная избирательная комиссия еще не сформирована, документы представляются в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, которая передает их в окружную комиссию после ее формирования.
Срок для подачи уведомления о самовыдвижении составляет 25 дней, исчисляемых после дня официального опубликования решения о назначении выборов. Подача документов должна быть завершена до 18 часов по местному времени в последний день этого срока. Эти требования применяются к кандидатам, баллотирующимся по одномандатным округам на выборах в Государственную Думу.
Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации обязан представлять сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, своего супруга и несовершеннолетних детей. Данное требование установлено для кандидатов на высшие региональные должности.
Когда нужны подписи избирателей
Подписи избирателей нужны не всем кандидатам. У партий, которые отвечают установленным законом условиям, есть льгота: их кандидатов и списки регистрируют без сбора подписей. Для выборов в Госдуму основания перечислены в статье 44 закона № 20-ФЗ, для региональных и муниципальных кампаний — в статье 35.1 закона № 67-ФЗ.
На выборах в Госдуму освобождение, в частности, действует для партий, допущенных к распределению мандатов по итогам предыдущих думских выборов. Закон также предусматривает льготу для партии, получившей не менее 3% голосов на этих выборах, и для партии, чей список получил мандаты хотя бы в одном действующем региональном парламенте. Для других уровней выборов нужно проверить соответствующие федеральный и региональный перечни партий.
Если подписи требуются, для кандидата по одномандатному округу на выборах в Госдуму или региональный парламент базовый порог составляет 3% избирателей округа. Для выборов в Госдуму предусмотрено исключение: если в округе менее 100 тысяч избирателей, нужно не менее 3 тысяч подписей. Число подписей и основание освобождения проверяют для конкретной кампании.
Сбор подписей избирателей может начинаться со дня оплаты изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда. Это правило закреплено в Федеральном законе № 20-ФЗ и означает, что до момента финансовой подготовки документов кандидату запрещено собирать подписи, что обеспечивает прозрачность финансирования предвыборной кампании.
Подписи принимаются исключительно от избирателей, место жительства которых расположено на территории того одномандатного округа, в котором выдвинут кандидат. Сбор подписей вне границ округа не допускается и не учитывается при проверке документов, что требует от организаторов кампании строгого контроля за географией сбора.
На выборах в Государственную Думу каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен лично самим кандидатом. Это требование обеспечивает подотчетность кандидата за содержание листа и подтверждает его согласие с тем, что подписи собраны в поддержку его выдвижения. Лицо, осуществляющее сбор, должно быть дееспособным гражданином РФ, достигшим 18 лет на момент сбора.
На выборах в законодательные органы субъектов РФ действует правило, согласно которому избирательная комиссия уведомляет кандидата о результатах проверки подписей не позднее чем за три дня до заседания, на котором рассматривается вопрос о регистрации. Это дает кандидату время для подготовки возможных возражений или дополнительных документов.
При проверке подписей на региональных выборах, если депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поддержал более одного кандидата, засчитывается только та подпись, которая была проставлена раньше по времени. Это правило предотвращает двойное использование права на поддержку разными кандидатами одним и тем же лицом.
Регистрация кандидата или списка кандидатов — это юридический акт избирательной комиссии, после которого лицо официально участвует в предвыборной кампании. До этого момента оно считается лишь выдвинутым кандидатом. Комиссия проверяет соответствие документов требованиям закона, наличие пассивного избирательного права и отсутствие обстоятельств, препятствующих регистрации. Для выборов в Государственную Думу этот процесс регулируется Федеральным законом № 20-ФЗ, для региональных и муниципальных выборов — Федеральным законом № 67-ФЗ в части, не урегулированной законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований.
Какие ошибки можно исправить
Основаниями для отказа в регистрации кандидата служат, в частности, отсутствие у него пассивного избирательного права или наличие факта регистрации того же лица по одномандатному избирательному округу как самовыдвиженца или кандидата от другой политической партии. Эти нормы закреплены в избирательном законодательстве и применяются в соответствии с законами о выборах соответствующего уровня. При проверке документов комиссия оценивает их комплектность и соответствие установленным формам; ошибки, не затрагивающие суть выдвижения, могут быть устранены в порядке, предусмотренном законом, до принятия итогового решения.
Решение Центральной избирательной комиссии о регистрации федерального списка кандидатов в Государственную Думу принимается не позднее чем через 10 дней после дня приема документов. В случае отказа в регистрации ЦИК обязана в течение суток с момента принятия решения выдать уполномоченному представителю политической партии копию решения с изложением оснований отказа. Это позволяет партии оперативно подготовить возражения.
Решение ЦИК о регистрации или отказе в регистрации федерального списка кандидатов может быть обжаловано политической партией или кандидатом в Верховный Суд Российской Федерации. Срок обжалования составляет 10 дней и исчисляется со дня принятия обжалуемого решения. Этот срок является процессуальным и восстановлению не подлежит, что требует от участников кампании внимательного отслеживания даты принятия решения комиссией.