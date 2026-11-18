В основное время команды забросили по две шайбы. В составе «Ижстали» отличились Владислав Лукин на 35-й минуте и Кожухов на 60-й. Лукин забросил решающую шайбу на 65-й минуте матча. У «Молота» голы записали на свой счет Галимзянов (15-я минута) и Зимин (39-я).