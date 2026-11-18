«Ижсталь» победила пермский «Молот» со счетом 3:2
Победный гол на счету Владислава Лукина
«Ижсталь» обыграла пермский «Молот» в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2, забросив победную шайбу в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В основное время команды забросили по две шайбы. В составе «Ижстали» отличились Владислав Лукин на 35-й минуте и Кожухов на 60-й. Лукин забросил решающую шайбу на 65-й минуте матча. У «Молота» голы записали на свой счет Галимзянов (15-я минута) и Зимин (39-я).
По итогам матча «Ижсталь» нанесла 53 броска по воротам соперника, 30 из них пришлись в створ. «Молот» бросил 41 раз, в створ — 26. Следующий матч ижевская команда проведет 20 ноября против «Олимпии».