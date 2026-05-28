Юани на будущее

Инвесторы, прежде всего институциональные, проявили высокий интерес к десятилетним суверенным облигациям в юанях. Объем размещения составил плановые 10 млрд CNY, но ставка купона была снижена с 8% до 7,65% годовых. Новый выпуск, как отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, должен, в частности, стать ориентиром для корпоративных заимствований. До сих пор конъюнктура рынка не способствовала выпуску длинных валютных облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

28 мая Минфин закрыл книгу заявок по десятилетнему выпуску юаневых облигаций. За счет высокого спроса финальный купон был снижен с 8% до 7,65% годовых, объем размещения составил первоначальные 10 млрд CNY. Организаторами выступили Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал трейдинг». Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 3 июня.

Выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, тем более что в эти бумаги могли быть реинвестированы средства, полученные накануне инвесторами от погашения замещающих долларовых облигаций Минфина (в эквиваленте свыше 21 млрд CNY). Как отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев, новый выпуск явно был нацелен на спрос со стороны держателей погашаемого выпуска, которые тем самым «сохраняют валютную позицию и кредитный риск».

Основными покупателями юаневых гособлигаций выступили фэмили-офисы и управляющие компании.

Как отмечает один из источников “Ъ” на долговом рынке, в подписке участвовало «около 100 имен».

Как поясняет другой источник “Ъ”, «казначейства банков подписались на минимальный объем, так как ориентированы они на более короткую дюрацию, пассивов в юанях такой длины, как новый выпуск Минфина, у них просто нет»,— констатирует он.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска ОФЗ в китайской валюте, размещенных в конце прошлого года (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года). Трехлетние облигации были размещены в объеме 12 млрд CNY и по ставке 6% годовых, восьмилетние — 8 млрд CNY и 7% годовых. По данным Минфина, около 60% спроса пришлось на банки, 24,5% — на институциональных инвесторов, 15,9% — на физических лиц.

Даже с учетом снижения купонной ставки доходность новых юаневых бумаг осталась на привлекательном уровне. Как отмечает глава УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, финальный купон соответствует эффективной доходности к погашению 7,8% годовых. «На Московской бирже долгосрочные долларовые выпуски замещающих облигаций торгуются с эффективной доходностью не выше 7,5% годовых. Таким образом премия юаневого выпуска составляет не менее 30 базисных пунктов, хотя напрямую сопоставлять долларовые и юаневые выпуски не совсем корректно»,— отмечает господин Третьяков. Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Артем Привалов не исключает того, что после начала вторичных торгов котировки превысят номинал.

Важным фактором интереса, как считают аналитики, является крепкий рубль. В четверг курс юаня достиг 10,5 руб./CNY, то есть был вблизи трехлетнего минимума. Однако уже в июне рубль может оказаться под давлением из-за возросшего спроса на иностранную валюту со стороны Минфина. «Текущий высокий курс рубля с перспективой ослабления может поддержать спрос на валютные облигации сейчас»,— отмечает руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко.

В целом выбор облигаций в юанях сейчас небольшой. Помимо суверенных бумаг (на 20 млрд CNY) объем корпоративного сегмента Мария Радченко оценивает примерно в 100 млрд CNY.

И две трети этого объема приходится на облигации трех эмитентов («Роснефть», «Газпром» и «Норильский никель»). В этом году размещения были редкими, в том числе из-за локального дефицита юаней.

Выпуск десятилетних суверенных облигаций в юанях дополняет суверенную кривую доходности, которая выступает важным ориентиром для корпоративных заимствований, о чем, в частности, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью “Ъ”. Как отмечает начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов, «удлинение безрисковой кривой способствует ценообразованию и создает бенчмарк для появления новых длинных валютных корпоративных облигаций». Интерес у корпоративных заемщиков к таким выпускам есть, но «ключевое ограничение — отсутствие спроса со стороны инвесторов на длинные инструменты из-за короткого инвестиционного горизонта», отмечает Арсений Автухов. По словам руководителя направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексея Ковалева, даже рублевых десятилетних корпоративных облигаций немного и «рискнут ли компании-эмитенты привязываться к валютной ставке на такой длительный срок — вопрос открытый».

Виталий Гайдаев