Для участия в ДЭГ избиратель должен быть включен в специальный список участников. Если избиратель не включен в этот перечень, доступ к дистанционному электронному голосованию ему не предоставляется, независимо от наличия подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Кроме того, участником может стать гражданин, зарегистрированный по месту жительства на территории, где проводится дистанционное электронное голосование: данные его подтвержденной учетной записи должны сопоставляться с Регистром избирателей ГАС «Выборы» на комплексе средств автоматизации ЦИК России. Таким образом, наличие активного избирательного права и регистрация в общем списке избирателей являются необходимыми, но недостаточными условиями; ключевым фактором допуска является включение в список участников ДЭГ.