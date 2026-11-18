Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) позволяет проголосовать через интернет без посещения участка. В России работают две платформы: федеральная и отдельная московская на mos.ru. Описанный ниже порядок подачи заявления через Госуслуги относится к федеральной платформе; московские правила оговорены отдельно.
В Москве заранее записываться на онлайн-голосование не нужно: достаточно полной учетной записи на mos.ru и права участвовать в соответствующих выборах. В столице используется электронный список избирателей, который позволяет учитывать выдачу бюллетеней и онлайн-голосование в одной системе. Поэтому описанная ниже предварительная подача заявления относится к федеральной платформе.
Для федерального ДЭГ в кампании 2026 года применялся специальный порядок ЦИК от 24 июня 2026 года № 10/98-9, а не порядок от 8 июня 2022 года № 86/716-8. Сроки и отдельные действия ниже приведены как пример той кампании; для следующих выборов их нужно проверять по новым решениям ЦИК.
Допуск к голосованию строго привязан к статусу участника: избиратель должен быть включен в список участников ДЭГ. Без этого статуса система не предоставляет доступ, даже если личность подтверждена.
Идентификация и аутентификация идут через ЕСИА: код подтверждения приходит по СМС на номер телефона из подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Без включения в список участников ДЭГ доступ к голосованию не предоставляется даже при подтвержденной учетной записи.
Кто может голосовать онлайн
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах 20 сентября 2026 года регулируется постановлением ЦИК от 24 июня 2026 года № 10/98-9. Общий порядок, утвержденный постановлением ЦИК от 8 июня 2022 года № 86/716-8, для этой даты не применяется, поэтому условия участия и технические требования определяются этим специальным документом, а не универсальными правилами для всех выборов.
Для участия в ДЭГ избиратель должен быть включен в специальный список участников. Если избиратель не включен в этот перечень, доступ к дистанционному электронному голосованию ему не предоставляется, независимо от наличия подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Кроме того, участником может стать гражданин, зарегистрированный по месту жительства на территории, где проводится дистанционное электронное голосование: данные его подтвержденной учетной записи должны сопоставляться с Регистром избирателей ГАС «Выборы» на комплексе средств автоматизации ЦИК России. Таким образом, наличие активного избирательного права и регистрация в общем списке избирателей являются необходимыми, но недостаточными условиями; ключевым фактором допуска является включение в список участников ДЭГ.
Техническая идентификация и аутентификация пользователей осуществляются через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), для чего нужна действующая подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг с привязанным номером мобильного телефона. Код подтверждения формируется по запросу участника и направляется СМС-сообщением на этот номер. Такой код используется дважды: при подаче заявления на ДЭГ и при входе к процедуре голосования на портале vybory.gov.ru.
Процесс подачи заявления на ДЭГ включает этап проверки данных. Избиратель обязан ввести код подтверждения, полученный по СМС, в соответствующее поле на экране. Если межведомственный запрос выявил несоответствия в данных гражданина, избиратель вправе подать заявление ДЭГ после корректировки соответствующих данных при условии, что не истек срок подачи заявлений. Для кампании 2026 года этот период составляет с 00:00 по московскому времени 3 августа 2026 года до 24:00 по московскому времени 14 сентября 2026 года.
Перед непосредственным переходом к процедуре голосования участник обязан подтвердить факт ознакомления с техническими условиями дистанционного электронного голосования. Без выполнения этого шага переход к процедуре голосования не осуществляется. Это требование направлено на обеспечение понимания пользователем технических нюансов процесса и ответственности за действия в цифровой среде.
Важно различать статусы «заявление учтено», «доступ предоставлен» и «голос отправлен». «Заявление учтено» означает, что система приняла запрос на участие и прошла проверку данных. «Доступ предоставлен» свидетельствует о том, что избиратель включен в список участников и может войти в систему для голосования. «Голос отправлен» фиксирует завершение процедуры выбора и передачу голоса в систему подсчета. Каждый из этих этапов имеет самостоятельное юридическое и техническое значение.
Специальный порядок для этой кампании принят с учетом предложений избирательных комиссий субъектов и опубликован в «Вестнике Центральной избирательной комиссии». Именно он определяет условия участия, сроки и технические требования для голосования 20 сентября 2026 года.
Проверка данных по межведомственному запросу проходит автоматически при подаче заявления. Если данные не совпали, исправить их и подать заявление нужно до 24:00 по московскому времени 14 сентября 2026 года.
Порядок регистрации и подачи заявления
Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 20 сентября 2026 года гражданин должен иметь действующую подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данные этой учетной записи сопоставляются с реестром избирателей в государственной автоматизированной системе «Выборы» на комплексе средств автоматизации Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, избиратель должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории, где проводится дистанционное электронное голосование.
На федеральной платформе заявление на участие в ДЭГ подают через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Например, для выборов сентября 2026 года прием заявлений был установлен с 00:00 мск 3 августа до 24:00 мск 14 сентября. Одно заявление подавалось по всем выборам, назначенным на соответствующую дату. Эти сроки относятся к завершившейся кампании, а не к будущим выборам.
После включения в список участников ДЭГ голосование проходит на специальном портале vybory.gov.ru: избиратель проходит идентификацию и аутентификацию через ЕСИА и подтверждает личность кодом из СМС, после чего получает доступ к электронным бюллетеням. Подробные этапы голосования описаны в разделе «Как проголосовать через ДЭГ».
Сроки основного окна для голосования в ДЭГ определены с 8:00 по местному времени субъекта Российской Федерации 18 сентября 2026 года до 20:00 по местному времени субъекта Российской Федерации 20 сентября 2026 года. Важно учитывать, что время указано по местному часовому поясу региона, где проводится голосование, а не по московскому времени.
В федеральном порядке ДЭГ для кампании 2026 года получение доступа к электронным бюллетеням исключало возможность получить бумажные бюллетени на участке на тех же выборах. Это правило действовало, если заявление на ДЭГ не было своевременно отозвано. Московский порядок выбора способа голосования отличается.
Если избиратель, исключенный из списка по месту жительства из-за подачи заявления на ДЭГ, обращается в участковую избирательную комиссию (УИК) за бумажным бюллетенем после пропуска срока отзыва заявления, комиссия проводит проверку. УИК убеждается в том, что избиратель не получал доступ к электронным бюллетеням при проведении дистанционного электронного голосования и не получал избирательные бюллетени на ином избирательном участке. Только при подтверждении этих фактов комиссия выдает избирателю избирательные бюллетени по соответствующим выборам.
Как проголосовать через ДЭГ
Для выборов 20 сентября 2026 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и голосование через терминал на участке — разные процедуры с разными правовыми основаниями. Ниже описаны только порядок участия в ДЭГ и правила перехода на очное голосование на участке.
Этапы участия и доступные действия
До подачи заявления избиратель должен иметь действующую подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Доступ к электронным бюллетеням предоставляется только после включения избирателя в список участников ДЭГ: если избиратель в этот список не включен, доступ к голосованию ему не предоставляется. Заявление можно отозвать через Госуслуги не позднее 24:00 по московскому времени 14 сентября 2026 года; после отзыва допускается подача нового заявления, пока не истек срок подачи заявлений.
Если избиратель уже принял участие в голосовании по правилам очного голосования (статьи 64 и 66 Федерального закона № 67-ФЗ или статьи 81 и 83 Федерального закона № 20-ФЗ), доступ к дистанционному электронному голосованию ему не предоставляется.
Смена способа голосования на участок
Если избиратель подал заявление на ДЭГ, но хочет проголосовать очно на участке, он может обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК). Перед выдачей очного бюллетеня УИК проводит проверку о том, что избиратель не получал доступ к электронным бюллетеням при проведении ДЭГ и избирательные бюллетени на ином избирательном участке. Эта проверка обязательна для выдачи бюллетеня.
После получения избирательных бюллетеней на участке избиратель исключается из списков участников дистанционного электронного голосования. Исключение происходит после фактической выдачи бюллетеней.
Если избиратель не отозвал заявление в установленный срок, он все равно может обратиться в УИК для получения очного бюллетеня. После той же проверки — что избиратель не получал доступ к электронным бюллетеням при проведении ДЭГ и избирательные бюллетени на ином избирательном участке — бюллетень будет выдан, и избиратель будет исключен из списка участников ДЭГ.
Что происходит с электронным голосом
Тайна голосования при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) обеспечивается за счет автоматической анонимизации и шифрования данных. Согласно нормативным актам, анонимизированные результаты волеизъявления участников по мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в распределенной базе данных. Это означает, что данные хранятся в защищенном виде в цепочке блоков информации, а связь между личностью избирателя и его выбором не сохраняется в открытом виде.
Важно различать факт предоставления доступа к бюллетеню и факт поданного голоса. После прохождения процедур идентификации и аутентификации факт получения избирателем доступа к электронным бюллетеням фиксируется в списке участников ДЭГ путем отображения серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации. Эта запись подтверждает, что система предоставила пользователю возможность проголосовать, но не свидетельствует о том, что голос уже отправлен. Голосование считается состоявшимся только после того, как участник фактически осуществил волеизъявление.
Расшифрование результатов волеизъявления участников ДЭГ производится средствами ПТК ДЭГ с использованием собранного ключа расшифрования. Эта процедура выполняется в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ после завершения голосования. Только после расшифрования председатель ТИК ДЭГ формирует протокол в электронном виде.
Протокол территориальной избирательной комиссии ДЭГ отдельно фиксирует два ключевых показателя: число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам ДЭГ, и число электронных бюллетеней, по которым участники ДЭГ осуществили волеизъявление. Такая структура позволяет четко разграничить количество избирателей, получивших доступ к системе, и количество избирателей, фактически проголосовавших. Эти данные затем направляются в вышестоящие комиссии для установления итогов голосования.
При сравнении структуры протоколов участковых и территориальных комиссий ДЭГ строка «Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования» в обычном протоколе соответствует строке «Число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам дистанционного электронного голосования» в протоколе ДЭГ. Это отражает функциональную аналогию между выдачей бумажного бюллетеня и предоставлением цифрового доступа, хотя механизмы их реализации различаются.
В Москве при одновременном проведении дистанционного электронного голосования и электронного голосования итоги электронного голосования учитываются в итогах дистанционного электронного голосования. Это означает, что результаты, полученные через терминалы на участках, интегрируются в общую статистику ДЭГ для столицы. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также назначенным ими трем наблюдателям предоставляется доступ к отдельному узлу (ноде) единой распределенной базы данных СПО ДЭГ Москвы, в том числе к анонимизированным зашифрованным результатам волеизъявления участников ДЭГ.
В Москве при одновременном проведении дистанционного электронного голосования и электронного голосования итоги электронного голосования учитываются в итогах дистанционного электронного голосования. Это означает, что результаты, полученные через терминалы на участках, интегрируются в общую статистику ДЭГ для столицы.