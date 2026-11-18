Затем, как это бывает в последнее время, удача перешла на сторону гостей. Джастин Бэйли и Мэйсон Морелли довели счет до 4:3, но сравнять его им или их одноклубникам не удалось. Буквально за секунду до окончания матча отличился Артем Горшков с передачи Владислава Ефремова — 5:3.