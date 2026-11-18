«Салават Юлаев» в Уфе обыграл «Барыс» со счетом 5:3
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» победил казахстанский «Барыс», забросив в ворота соперника пять шайб.
Счет в матче был открыт уже на 49-й секунде Вадимом Шипачевым. Вторая шайба в ворота «Барыса» залетела спустя четыре минуты благодаря реакции Девина Броссо на пятаке соперника. Вскоре казахстанец Ансар Шайхмедденов сократил преимущество хозяев — 2:1. «Юлаевцы» не остались в долгу и вновь увеличили разрыв до двух шайб: гол забил Данил Алалыкин с передачи Вадима Шипачева.
Во втором периоде счет никак не изменился.
Первую шайбу в третьем периоде в меньшинстве забросил Владислав Ефремов с передачи Артема Горшкова — 4:1.
Затем, как это бывает в последнее время, удача перешла на сторону гостей. Джастин Бэйли и Мэйсон Морелли довели счет до 4:3, но сравнять его им или их одноклубникам не удалось. Буквально за секунду до окончания матча отличился Артем Горшков с передачи Владислава Ефремова — 5:3.