Календарь выборов в России: когда изберут президента, депутатов Госдумы и глав регионов
Следующие выборы президента Российской Федерации запланированы на 2030 год, что следует из шестилетнего срока полномочий, действующего с 2012 года. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 12 июня 2027 года, выборы пройдут в единый день голосования 2028 года.
Главное
Срок полномочий президента составляет шесть лет, это положение начало применяться после президентских выборов 2012 года.
Выборы президента назначаются Советом Федерации, решение принимается не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 12 июня 2027 года, выборы пройдут в единый день голосования 2028 года.
Следующие выборы президента Российской Федерации запланированы на 2030 год.
Календарь ближайших выборов
Календарь российских выборов формируется на основе федеральных законов, которые устанавливают сроки полномочий и правила назначения кампаний. Для читателя важно различать расчетные даты, выведенные из действующих норм, и официально назначенные сроки, подтвержденные актами государственных органов. В текущем законодательстве закреплены четкие временные рамки для выборов президента и общие принципы для региональных кампаний, однако конкретные даты голосования определяются только после принятия соответствующих решений уполномоченными органами.
Выборы Президента России
Следующие выборы президента Российской Федерации запланированы на 2030 год. Этот срок является расчетным и основан на действующем законодательстве о шестилетнем сроке полномочий главы государства, а также на дате предыдущих выборов, состоявшихся в 2024 году. На данный момент эта дата не подтверждена актом о назначении, так как решение о проведении кампании принимается Советом Федерации в строго определенный период.
Правовое основание назначения выборов президента закреплено в Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации». Согласно этому нормативному акту, решение о назначении выборов должно быть принято Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это правило определяет процедуру, а не конкретную дату, поэтому до момента принятия соответствующего постановления статус даты остается расчетным.
Избрание глав регионов
Сроки проведения выборов глав регионов зависят от обстоятельств, повлекших необходимость досрочного избрания, в частности от даты отставки действующего губернатора. По расчетам, в регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 12 июня 2027 года, выборы могут пройти в единый день голосования 2028 года. Эта дата расчетная: она зависит от фактической даты прекращения полномочий главы субъекта и не может считаться официально назначенной до принятия соответствующего решения уполномоченным органом региона.
Для проверки информации о конкретных кампаниях в регионах читателю следует обращаться к официальным источникам: сайтам Центральной избирательной комиссии, Совета Федерации и региональных избирательных комиссий. Важно учитывать, что правила избрания глав регионов могут различаться в зависимости от субъекта РФ, поэтому обобщения, применимые к одному региону, не всегда распространяются на всю страну. Каждый правовой статус даты — будь то «расчетная», «указанная в проекте плана» или «назначенная постановлением» — должен подтверждаться ссылкой на конкретный нормативный акт или официальный документ.
Когда следующие выборы президента России?
Срок полномочий президента России составляет шесть лет; эта норма применяется с выборов 2012 года. Следующие выборы должны пройти в 2030 году, однако это пока расчетная дата: официально кампанию назначает Совет Федерации. Дата голосования выводится из правила о привязке ко второму воскресенью месяца, в котором проходили предыдущие выборы.
По общему правилу день голосования на выборах президента приходится на второе воскресенье месяца предыдущих очередных выборов. В законе есть исключение: если на эту неделю приходится нерабочий праздничный день, голосование переносят на следующее воскресенье.
Выборы президента назначаются Советом Федерации. Решение о назначении должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это правило закреплено в Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации».
Если ни один из кандидатов не получает более половины голосов в первом туре, проводится второй тур. Он назначается ровно через три недели после первого голосования. Это правило применяется только при отсутствии кандидата с абсолютным большинством.
Второе воскресенье марта 2030 года — 10 марта. На ту же неделю приходится праздник 8 Марта, поэтому с учетом предусмотренного законом переноса расчетная дата голосования — 17 марта 2030 года. Это расчет по действующим нормам, а не официально назначенная дата.
Когда следующие выборы в Госдуму?
Выборы депутатов Государственной Думы назначаются указом Президента России. Для кампании 2026 года такой акт был подписан 16 июня 2026 года — голосование было назначено на 20 сентября 2026 года. Важно различать саму дату назначения и период голосования: согласно календарному плану ЦИК, опубликованному 17 июня 2026 года, голосование было предусмотрено в течение нескольких дней подряд, а не только в один день.
Срок полномочий депутатов Государственной Думы и порядок определения даты голосования регулируются федеральным законодательством. На практике это означает, что конкретная дата выборов всегда фиксируется в нормативном акте (указе Президента), а не вычисляется автоматически по календарю без такого акта. Для читателя это означает, что для проверки даты выборов в своем регионе или на федеральном уровне необходимо искать именно указ Президента или постановление ЦИК, а не полагаться на общие правила.
В ходе кампании 2026 года использовались различные формы голосования. По данным ЦИК на 15 сентября 2026 года, в систему «Мобильный избиратель» поступило 2 927 039 заявлений. Кроме того, по состоянию на 21 сентября 2026 года сообщалось, что явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 90%. Эти данные иллюстрируют масштаб использования современных технологий в избирательном процессе, но не меняют правового статуса даты голосования, которая остается зафиксированной в указе Президента.
Схема одномандатных округов, утвержденная законом № 107-ФЗ от 23 мая 2025 года, имеет срок действия пять лет. Это означает, что данная схема действует в течение установленного законом периода. Для читателя это важно при проверке информации о своем избирательном участке: схема округов не пересматривается ежегодно, а действует в течение пятилетнего срока, зафиксированного в нормативном акте.
При полном пятилетнем сроке Думы, избранной в сентябре 2026 года, следующие очередные выборы расчетно приходятся на 21 сентября 2031 года — третье воскресенье сентября. Закон связывает день голосования с третьим воскресеньем месяца, в котором истекает срок созыва. Официально выборы назначит Президент России; при досрочном роспуске Думы действует другой порядок.
Когда избирают глав регионов?
В России не существует единой даты для избрания глав всех регионов. На единый день голосования 12 сентября 2027 года, по расчетным данным, запланированы выборы 12 глав субъектов Федерации: 11 избираются напрямую населением, а одного избирают депутаты. В Республике Адыгея главу избирают депутаты, что отличает порядок проведения кампании от регионов с прямыми выборами. Эти даты расчетные: официальный статус они получат после назначения выборов актами региональных органов власти.
Для регионов с прямым избранием глав действует правило: решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Если выборы назначаются досрочно, этот срок может быть сокращен, но не более чем на одну треть. Сроки полномочий действующих глав в регионах с выборами 2027 года (например, в Удмуртии и Приморском крае) истекают в разные даты, что влияет на конкретные сроки назначения кампаний. В Приморском крае из-за досрочной отставки губернатора в октябре 2026 года назначены досрочные выборы, и точные даты по каждому региону следует проверять по официальным актам региональных избирательных комиссий.
Способ избрания главы региона определяет порядок действий. Если глава избирается депутатами, как в Республике Адыгея, то дата и порядок проведения кампании зависят от внутренних регламентов регионального парламента и сроков формирования нового состава депутатов. В регионах с прямыми выборами дата привязана к единому дню голосования или назначается отдельно в соответствии с 90-дневным правилом. По расчетам, в регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 12 июня, выборы могут пройти в единый день голосования 2028 года; эта дата условная и станет официальной только после назначения выборов региональным органом власти.
Срок определения результатов зависит от уровня кампании. Для выборов президента закон устанавливает: Центральная избирательная комиссия определяет результаты не позднее чем через десять дней после дня голосования. На региональные выборы глав субъектов этот срок в приведенных материалах не подтвержден, поэтому его нужно проверять по законодательству о региональных выборах и актам региональных избирательных комиссий.
Особенности проведения и проверка информации
Официальная дата выборов подтверждается конкретным нормативным актом: для федеральных кампаний это указ Президента или решение Совета Федерации, для региональных — постановление соответствующего органа власти. Читателю важно различать расчетную дату, основанную на сроках полномочий, и официально назначенную дату, зафиксированную в документе.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва были назначены на 20 сентября 2026 года указом Президента РФ от 16 июня 2026 года. Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план, согласно которому голосование было предусмотрено в течение нескольких дней подряд. Официальный статус даты и условия голосования подтверждаются текстом указа и публикациями ЦИК.
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», днём голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах. Решение о назначении выборов принимает Совет Федерации; согласно закону, оно должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти нормы являются прямыми ссылками на законодательство, однако для применения к конкретной кампании рекомендуется сверка с актуальной редакцией закона.
В единый день голосования 12 сентября 2027 года запланированы выборы 12 глав субъектов Федерации: в 11 регионах главу избирают жители, еще в одном главу избирают депутаты — например, в Республике Адыгея. Эти даты пока расчетные: официальный статус они получат после назначения выборов актами региональных органов власти, которые следует проверить на сайтах региональных избирательных комиссий.
В Томской области выборы губернатора также приурочены к единому дню голосования 12 сентября 2027 года. Эта дата является расчетной и основана на окончании срока полномочий действующего губернатора. Окончательный статус даты определяется актом о назначении выборов, который принимает уполномоченный орган региона; процедуру и дату следует проверять по документам избирательной комиссии Томской области.
Для проверки статуса кампании и официальной даты голосования в конкретном регионе необходимо обращаться к документам региональных избирательных комиссий или актам органов государственной власти субъекта РФ. В случае избрания главы парламентом, подтверждением даты служит решение законодательного органа региона, а не указ Президента.