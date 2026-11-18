Для регионов с прямым избранием глав действует правило: решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Если выборы назначаются досрочно, этот срок может быть сокращен, но не более чем на одну треть. Сроки полномочий действующих глав в регионах с выборами 2027 года (например, в Удмуртии и Приморском крае) истекают в разные даты, что влияет на конкретные сроки назначения кампаний. В Приморском крае из-за досрочной отставки губернатора в октябре 2026 года назначены досрочные выборы, и точные даты по каждому региону следует проверять по официальным актам региональных избирательных комиссий.