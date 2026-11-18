Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов заметил, что сейчас рядом с существовавшим ранее рынком автозапчастей преобладает хаотичная застройка, которую нужно осовременить. «После того как снесли киоски, ничего нового здесь не появилось. А площадка довольно большая, чтобы реализовать интересный для города проект»,— полагает он. По мнению эксперта, место для строительства жилья там подходящее. Идею обустроить сквер на этой территории эксперт также оценил позитивно. «В том районе довольно плотная застройка, и сейчас там не хватает территории для отдыха. Поэтому сквер здесь будет очень кстати»,— подытожил господин Онянов.