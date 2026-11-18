Солнечный пригород
На месте снесенного авторынка в Перми планируют реализовать проект КРТ
Пермский застройщик «ПМД» собирается развивать новую строительную площадку — на пересечении улиц Чернышевского и Островского. Она находится вблизи ЖК «Солнечный город», первым девелоперским проектом группы. В новую зону КРТ попадает мини-рынок, АЗС, которую застройщик уже выкупил, и участок снесенного авторынка. Здесь планируется построить 25-этажный дом, а также обустроить сквер. Эксперты отмечают, что на данной территории преобладает хаотичная застройка, которую необходимо осовременить, поэтому считают проект интересным.
Компания «ПМД» планирует реализовать проект комплексного развития территории с обустройством сквера на месте бывшего авторынка на улице Островского. В середине ноября постановлением правительства Пермского края были внесены изменения в правила землепользования и застройки города Перми, согласно которым на этой территории предполагается реализация проекта комплексного развития территории. С соответствующей инициативой выступил правообладатель — компания «ПМД». Девелопер стал собственником расположенной на этой территории автозаправочной станции сети «Ликом» с прилегающими участками.
Как рассказал руководитель департамента маркетинга пермского застройщика «ПМД» Артем Савельев, проект КРТ включает не только участок компании, но и территорию площадью около 2 га, в которую входит принадлежащая городу территория бывшего авторынка (на его месте будет создан сквер), а также участок мини-рынка и бизнес-центра «Островский». «При разработке мастер-плана КРТ застройщик представил видение развития около 2 га, прилегающих к улицам Островского и Чернышевского. Данный подход позволяет комплексно подойти к освоению территории восточной части квартала. Решение о дальнейшем участии в КРТ собственников земельных участков рынка и бизнес-центра остается за правообладателями»,— пояснил господин Савельев. Разработчиком концепции выступило Санкт-Петербургское бюро «МЛА+».
Проект КРТ планируется реализовать в два этапа. На первом, включающем развитие 1 га, компания собирается возвести 25-этажный жилой дом площадью около 15 тыс. кв. м и обустроить сквер от 1-й Красноармейской улицы. К строительству компания намерена приступить в конце следующего года.
Компания «ПМД» основана в 2006 году и сегодня является одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Она специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. Портфель проектов «ПМД» насчитывает 886,4 тыс. кв. м. В стадии активного строительства находится 225 тыс. кв. м. Среди проектов компании — ЖК «Солнечный город» на Островского, ЖК «Эволюция» на ул. Пушкина, 91, возле Центрального рынка. В октябре стало известно о том, что «ПМД» стал собственником 7 га на территории Центрального колхозного рынка.
Авторынок на ул. Островского, 93, снесли в 2022 году. Бывшее здание торгового объекта с участком администрация Перми изъяла для реконструкции улично-дорожной сети. Объект площадью 1,7 тыс. кв. м был выкуплен за 157 млн руб. Власти добивались также сноса мини-рынка на этом участке. В рамках реконструкции улично-дорожной сети на этой территории планировалось организовать сквер.
Эксперты считают, что территория улицы Островского нуждается в реновации.
Генеральный директор агентства S. Research & Decisions Регина Давлетшина отметила, что данная локация относится к территории, примыкающей к центральной части города и расположение здесь авторынка — пережиток прошлого. По ее мнению, данный квартал имеет хорошую транспортную доступность и соседство с развитыми территориями, благодаря которым может быть успешно реализован любой проект как жилой, так и коммерческой недвижимости.
«В любом случае смена концепции на жилую застройку давно назрела, и эти изменения положительно повлияют на внешний вид города, а также позволят повысить эффективность использования данного участка как для самого девелопера, так и для жителей»,— говорит госпожа Давлетшина. Она также напомнила, что ЖК «Солнечный город» тоже был построен компанией «ПМД». Это, по ее мнению, хорошо скажется на новом проекте, так как девелопер сможет проектировать новое жилье с учетом существующего ЖК, уделив внимание социальной инфраструктуре и транспортной доступности.
Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов заметил, что сейчас рядом с существовавшим ранее рынком автозапчастей преобладает хаотичная застройка, которую нужно осовременить. «После того как снесли киоски, ничего нового здесь не появилось. А площадка довольно большая, чтобы реализовать интересный для города проект»,— полагает он. По мнению эксперта, место для строительства жилья там подходящее. Идею обустроить сквер на этой территории эксперт также оценил позитивно. «В том районе довольно плотная застройка, и сейчас там не хватает территории для отдыха. Поэтому сквер здесь будет очень кстати»,— подытожил господин Онянов.