Задача, которая стояла перед Даниилом Медведевым в этой встрече, выглядела сложнейшей. Последние результаты Карлоса Алькараса говорили сами за себя. Испанец взял титулы в Вене и Париже, очень легко разобрался с Фрэнсисом Тиафо на старте итогового турнира и выиграл, таким образом, десять матчей подряд, отдав в них всего один сет. Таким же непобедимым на финише двух предыдущих сезонов выглядел Янник Синнер, и самое удивительное заключается в том, что для Алькараса подобная стабильность на турнирах, проходящих в залах, нехарактерна. До нынешней осени испанец выиграл под крышей лишь один титул.