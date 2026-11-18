Даниил Медведев уступил травмированному Карлосу Алькарасу на Nitto ATP Finals
Во втором туре продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн Даниил Медведев в двух партиях уступил лидеру своей группы испанцу Карлосу Алькарасу. Таким образом, дальнейшая турнирная судьба россиянина, имеющего одну победу, будет зависеть от исхода его третьего матча против американца Фрэнсиса Тиафо. Тем временем первым полуфиналистом Nitto ATP Finals стал лидер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии, который выиграл оба матча в другой группе.
Задача, которая стояла перед Даниилом Медведевым в этой встрече, выглядела сложнейшей. Последние результаты Карлоса Алькараса говорили сами за себя. Испанец взял титулы в Вене и Париже, очень легко разобрался с Фрэнсисом Тиафо на старте итогового турнира и выиграл, таким образом, десять матчей подряд, отдав в них всего один сет. Таким же непобедимым на финише двух предыдущих сезонов выглядел Янник Синнер, и самое удивительное заключается в том, что для Алькараса подобная стабильность на турнирах, проходящих в залах, нехарактерна. До нынешней осени испанец выиграл под крышей лишь один титул.
Даниил Медведев начал эту встречу так же уверенно, как заканчивал предыдущую, с итальянцем Флавио Коболли, который ни разу не смог выиграть на чужой подаче более двух очков. Но уже в третьем гейме Алькарас едва не довел дело до брейк-пойнта. А после пятого гейма, по ходу которого у Медведева за двойной ошибкой последовал удар слева в сетку, испанец повел с брейком.
Расчет россиянина на то, что очень быстрое покрытие туринского корта поможет ему брать больше легких очков, чем обычно, не оправдался.