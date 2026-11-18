Петербургские единороссы одержали победу в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент партии власти». Награду из рук депутата Государственной думы Владислава Даванкова получил руководитель исполкома петербургского отделения ЕР, депутат ЗакС Александр Серавин. Господин Серавин во время своего короткого выступления отметил, что кампания в городской парламент оказалась непростой и поблагодарил спикера Заксобрания Александра Бельского.