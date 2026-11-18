Петербургские отделения «Единой России» и «Зеленых» стали победителями премии «Гамбургский счет»
Награды получили депутаты ЗакСа Александр Серавин и Марина Шишкина
Лауреатами ежегодной политической премии «Гамбургский счет» в 2026 году стали петербургские отделения партий «Единая Россия» и «Зеленые». Церемония награждения прошла 18 ноября в Москве в национальном центре «Россия». Региональные отделения удостоились награды за избирательную кампанию на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Петербургские единороссы одержали победу в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент партии власти». Награду из рук депутата Государственной думы Владислава Даванкова получил руководитель исполкома петербургского отделения ЕР, депутат ЗакС Александр Серавин. Господин Серавин во время своего короткого выступления отметил, что кампания в городской парламент оказалась непростой и поблагодарил спикера Заксобрания Александра Бельского.
«Зеленых» в Петербурге представляла лидер фракции в Заксобрании Петербурга Марина Шишкина. Ей награду в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии» вручал сенатор Сергей Перминов.
«Я абсолютно точно верю, что сказка может стать былью, что добро победит зло, а чудеса — обязательно случаются. Это то, что произошло с “Зелеными”»,— обратилась госпожа Шишкина к собравшимся.
В результате сентябрьских выборов в Петербурге городской парламент обновился примерно на треть. «Единая Россия» получила рекордные 37 мандатов. Для «Зеленых» прошедшая кампания стала дебютной в Мариинском дворце. Сейчас объединение представлено тремя депутатами.
Премия «Гамбургский счет», учрежденная Российской Ассоциацией специалистов по связям с общественностью в 2016 году, присуждается политикам, государственным деятелям и партиям, которые «в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность».