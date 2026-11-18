Василий Кандинский стабильно входит в топ самых дорогих художников из России — вместе с Казимиром Малевичем и Марком Ротко, американским живописцем, родившимся в Витебской губернии и в десятилетнем возрасте переехавшим в США. Картину «Акцентированные углы» (Betonte Ecken) Кандинский написал в немецком Веймаре, когда преподавал в легендарном Баухаусе. На вечерних торгах Christie’s, посвященных искусству XX века, она ушла за $74 млн, итоговая стоимость вместе с комиссией составила $85,5 млн.