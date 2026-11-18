Картина Кандинского «Акцентированные углы» продана за рекордные $85,5 млн
Картина Василия Кандинского «Акцентированные углы» стала самой дорогой из его работ, когда-либо проданных на аукционе. Анонимный покупатель приобрел абстрактное произведение 1922–1923 годов за $85,5 млн. Это почти в два раза выше предыдущего рекорда художника, установленного в 2023 году.
Василий Кандинский стабильно входит в топ самых дорогих художников из России — вместе с Казимиром Малевичем и Марком Ротко, американским живописцем, родившимся в Витебской губернии и в десятилетнем возрасте переехавшим в США. Картину «Акцентированные углы» (Betonte Ecken) Кандинский написал в немецком Веймаре, когда преподавал в легендарном Баухаусе. На вечерних торгах Christie’s, посвященных искусству XX века, она ушла за $74 млн, итоговая стоимость вместе с комиссией составила $85,5 млн.
Имя покупателя осталось неизвестным, а вот продавцом оказалась ливанско-американская семья Нахмад, обладающая внушительной коллекцией из 5 тыс. работ общей стоимостью $4 млрд. В том числе самым крупным частным собранием Пикассо (не считая, конечно, наследников самого художника).
«Акцентированные углы» семья Нахмад приобрела на Sotheby’s в Нью-Йорке в 1986 году за $1 млн. До этого полотно успело сменить несколько владельцев.