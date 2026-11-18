При этом картина неполная: только 21% сооружений прошли диагностику, по остальным информации нет или она устарела, сказал Александр Бедусенко. Проверка мостов в среднем обходится в сумму от 400 тыс. до 1 млн руб.— это, по его словам, «несоизмеримо» со стоимостью восстановления моста после «тяжелого происшествия». Господин Бедусенко привел данные, согласно которым в 2026–2031 годах правительство РФ выделило 611 млрд руб. на ремонт 2,7 тыс. сооружений, но в этот перечень — по предложению регионов и муниципалитетов — почему-то попало только 11% аварийных мостов.