6 тыс. мостов на дорогах в РФ находятся в аварийном или предаварийном состоянии
Ситуация с автомобильными мостами обсуждалась на одной из сессий начавшейся 18 ноября в Москве «Транспортной недели». Заместитель главы Минтранса Игорь Костюченко привел данные, согласно которым с 2019 года в ходе реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» отремонтировано более 3 тыс. объектов, в том числе за счет 130 млрд руб. федеральных средств. По итогам 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 127 мостов после ремонта.
Гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ; входит в структуру Минтранса) Александр Бедусенко привел данные, согласно которым все 10 тыс. мостов на федеральной сети прошли проверку и только 0,2% признаны аварийными. На региональной и муниципальной сетях ситуация хуже: из расположенных там 53,7 тыс. объектов 5,9 тыс. мостов находятся и в аварийном или предаварийном состоянии. На Дальнем Востоке проблема стоит острее, сказал господин Бедусенко, есть регионы, где более 20% мостов находятся в ненормативном состоянии.
При этом картина неполная: только 21% сооружений прошли диагностику, по остальным информации нет или она устарела, сказал Александр Бедусенко. Проверка мостов в среднем обходится в сумму от 400 тыс. до 1 млн руб.— это, по его словам, «несоизмеримо» со стоимостью восстановления моста после «тяжелого происшествия». Господин Бедусенко привел данные, согласно которым в 2026–2031 годах правительство РФ выделило 611 млрд руб. на ремонт 2,7 тыс. сооружений, но в этот перечень — по предложению регионов и муниципалитетов — почему-то попало только 11% аварийных мостов.