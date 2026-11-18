Дело сестер Хачатурян подготовлено к прекращению за отсутствием состава преступления
Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы вынес сразу два решения об отмене последней меры пресечения одной из трех сестер Хачатурян, которые уже более восьми лет находятся под следствием за убийство своего отца Михаила. Давно наложенные на девушек ограничения постепенно смягчались, однако общение между ними и с другими фигурантами расследования по-прежнему категорически запрещено. Сестры обжаловали этот запрет, и только по обращению младшей из них, Марии, апелляция отправила решение на пересмотр, отметив, что обстоятельства дела изменились, а Михаил Хачатурян посмертно признан преступником. При этом суд указал руководству Следственного комитета России на недоработки.
Басманный суд 17 и 18 ноября рассмотрел жалобы на действия и бездействие следствия, поданные адвокатом Марии Хачатурян Ярославом Пакулиным. Жалобы, которые поддержал прокурор, были удовлетворены частично. Суд не только предписал следователю устранить нарушения, связанные с мерой пресечения, но и вынес частное постановление в адрес замначальника Главного следственного управления СКР Андрея Гаврилова. Он не предоставил суду необходимые документы, а также проигнорировал апрельское требование замгенпрокурора об устранении нарушений. По данным “Ъ”, это было фактическое указание о прекращении дела сестер Хачатурян за отсутствием состава преступления.
В нем говорилось, что у их отца имелся солидный арсенал, а из экспертиз, переписок дочерей и свидетелей следует: они полагали, что отец может их убить, в связи с чем «подлежит применению законодательство о необходимой обороне». Защита сестер отмечает, что СКР вправе принять решение о прекращении дела сам, а обстоятельств, которые требовали бы дополнительной проверки, нет.