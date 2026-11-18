Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы вынес сразу два решения об отмене последней меры пресечения одной из трех сестер Хачатурян, которые уже более восьми лет находятся под следствием за убийство своего отца Михаила. Давно наложенные на девушек ограничения постепенно смягчались, однако общение между ними и с другими фигурантами расследования по-прежнему категорически запрещено. Сестры обжаловали этот запрет, и только по обращению младшей из них, Марии, апелляция отправила решение на пересмотр, отметив, что обстоятельства дела изменились, а Михаил Хачатурян посмертно признан преступником. При этом суд указал руководству Следственного комитета России на недоработки.