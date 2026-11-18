Отмечается, что Воронежская область с 2022 по 2026 год остается ведущим регионом страны как по количеству сертифицированных производителей органики, так и по объемам их государственной поддержки. В 2026 году на развитие этого сектора из регионального бюджета выделили 80 млн, из которых аграриям уже перечислили свыше 20 млн руб. Предоставление субсидий продолжается.