Воронежские аграрии в 2025 году произвели органическую продукцию на 500 млн
Объем производства сертифицированной органической продукции в Воронежской области по итогам 2025 года достиг почти 500 млн руб. При этом регион сохранил лидерство в России по числу участников рынка: к ноябрю 2026-го местные аграрии получили 22 сертификата. Общая площадь сертифицированных сельскохозяйственных земель составила 7 тыс. га. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Воронежские предприятия выпускают более 20 наименований органических товаров. В линейку входят хлеб, картофель, овощи открытого и защищенного грунта, яблоки, ягоды, молочная продукция, сыры и мороженое. Кроме того, хозяйства производят кормовые культуры, растительные масла (подсолнечное, льняное, тыквенное), муку и жмых, крупы, мясную и овощную консервацию, мясные полуфабрикаты, а также семена высших репродукций зерновых культур.
Отмечается, что Воронежская область с 2022 по 2026 год остается ведущим регионом страны как по количеству сертифицированных производителей органики, так и по объемам их государственной поддержки. В 2026 году на развитие этого сектора из регионального бюджета выделили 80 млн, из которых аграриям уже перечислили свыше 20 млн руб. Предоставление субсидий продолжается.
В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что общий объем государственной поддержки аграриев региона в 2026 году составил около 5,7 млрд руб. Основную долю этих средств — 3,3 млрд руб. — составили федеральные субсидии.