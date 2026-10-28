На поддержку воронежских аграриев в 2026 году направили почти 6 млрд рублей

Всего предусмотрено 51 направление поддержки. Наиболее востребованным остается льготное кредитование, в том числе на пополнение оборотных средств для проведения сезонных сельскохозяйственных работ — весеннего сева, ухода за посевами и уборочной кампании. На начальном этапе заявочной кампании приоритет отдают растениеводству, молочному животноводству и малым формам хозяйствования — крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. По мере обеспечения этих направлений поддержка распространяется и на другие отрасли, в частности мясное скотоводство.