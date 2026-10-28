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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

На поддержку воронежских аграриев в 2026 году направили почти 6 млрд рублей

Совокупный объем господдержки аграриев в Воронежской области в 2026 году составляет около 5,7 млрд руб., из которых 3,3 млрд руб. приходятся на федеральные меры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Валерий Мелещенко в ходе прямого эфира 28 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего предусмотрено 51 направление поддержки. Наиболее востребованным остается льготное кредитование, в том числе на пополнение оборотных средств для проведения сезонных сельскохозяйственных работ — весеннего сева, ухода за посевами и уборочной кампании. На начальном этапе заявочной кампании приоритет отдают растениеводству, молочному животноводству и малым формам хозяйствования — крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. По мере обеспечения этих направлений поддержка распространяется и на другие отрасли, в частности мясное скотоводство.

По словам господина Мелещенко, на сегодняшний день аграриям выдано около 35 млрд руб. льготных кредитов.

Ранее также сообщалось, что в 2026 году правительство Воронежской области выделило из облбюджета 135 млн руб. на мероприятия, необходимые для восстановления плодородия земель сельхозназначения.
Мария Свиридова