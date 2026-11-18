Инвестор на выход
ООО «Металлстрой64» зарегистрировано в декабре 2019 года, единственный учредитель и директор — Кирилл Козырев. С 2016 года он работал как индивидуальный предприниматель, статус ИП прекращен 3 марта 2025 года. Штат, по данным ФНС, — 26 человек. Предприятие выпускает кузова зерновозов и самосвалов, переоборудует грузовики и полуприцепы в самосвалы с оформлением изменений в ГИБДД; надстройки монтируются на шасси МАЗ, «КамАЗ», Scania, Daf и Volvo.
Выручка предприятия в 2023 году составила 509,3 млн руб., в 2024-м выросла до 666 млн, в 2025-м сократилась на 57%, до 286,9 млн руб. Чистая прибыль за тот же период — 28,5 млн, 20,2 млн и 24,5 млн руб. соответственно. Себестоимость продаж в 2025 году — 250,8 млн руб., валовая рентабельность увеличилась с 3,8% до 12,5%. Налог на прибыль в отчетности за 2025 год отражен со знаком минус — 9,1 млн руб.