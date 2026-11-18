ООО «Металлстрой64» из Энгельса Саратовской области выставило на продажу 100% долей в уставном капитале. Объявление размещено на портале «Авито», цена — 500 млн руб. В лот входят цех площадью 4 тыс. кв. м, введенный в эксплуатацию в начале 2026 года, оборудование, которое продавец оценивает более чем в 70 млн руб. — листогибы с ЧПУ, гильотинные ножницы, лазерная резка, токарные станки, сварочные полуавтоматы, компрессоры, а также проект и готовый фундамент под вторую очередь, еще один корпус на 4 тыс. кв. м. По данным объявления, металлокаркас для него изготовлен, коммуникации подведены, монтаж обещают завершить за два месяца.